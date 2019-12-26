Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Гавришев: Как может Ширин Айтматова делать из своего мужа мученика? (видео)

649  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Житель Бишкека Виктор Гавришев сегодня на пресс-конференции выступил с обращением к представителям СМИ, на котором прокомментировал заявления экс-депутата Ширин Айтматовой по поводу задержания ее гражданского мужа Сыргака Кенжебаева.

По его словам, он не понимает, почему СМИ и ее сторонники пытаются сделать из Сыргака Кенжебаева мученика.

- Глупо и нелепо делать такие заявления. Человеку, который представляет такую фамилию, должен с оглядкой говорить такие вещи. Она утверждает, что болеет за народ и борется за него, но я и есть представитель народа. И я готов представить ей все доказательства причастности ее мужа ко всем этим нечистоплотным делам. Включая участие в допросе и пытки моего сына, о чем свидетельствует аудиозапись. Я никому этого не пожелаю, когда на протяжении 6 лет мы боремся с этими людьми, которые используя служебное положение, состряпали из липовых улик уголовное дело в отношении моего сына. Поэтому мне не понятны ее громкие слова о коррупции, когда рядом с ней был все это время, мягко говоря, неприличный человек. Она не могла не видеть или не знать, чем занимается ее муж, этот негодяй, - рассказал Гавришев.

Также он опроверг слова о том, что его купил Матраимов.

- Я принес сегодня суда все свои жалобы на Сыргака Кенжебаева и следователя по особо важным делам Урмата Баялиева, которые я подавал с 2013 года в прокуратуру, президенту и Совбез. В них я подробно расписал все злодеяния, которые совершили вышеназванные лица в отношении моего сына и семьи. Все что тогда писалось в жалобах я сегодня и повторил в слово в слово. Получается по логике Айтматовой и ее сторонников, Матраимов меня с 2013 года купил. Официально заявляю, что я не знаю этого человека и видел его только на фото, - сказал он.

Более подробно обращение Виктора Гавришева можно прослушать в видеоролике VB.KG:


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384395
Теги:
задержание, коррупция, уголовное дело, Райымбек Матраимов, МВД, Ширин Айтматова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  