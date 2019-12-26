Гавришев: Как может Ширин Айтматова делать из своего мужа мученика? (видео)

Житель Бишкека Виктор Гавришев сегодня на пресс-конференции выступил с обращением к представителям СМИ, на котором прокомментировал заявления экс-депутата Ширин Айтматовой по поводу задержания ее гражданского мужа Сыргака Кенжебаева.

По его словам, он не понимает, почему СМИ и ее сторонники пытаются сделать из Сыргака Кенжебаева мученика.

- Глупо и нелепо делать такие заявления. Человеку, который представляет такую фамилию, должен с оглядкой говорить такие вещи. Она утверждает, что болеет за народ и борется за него, но я и есть представитель народа. И я готов представить ей все доказательства причастности ее мужа ко всем этим нечистоплотным делам. Включая участие в допросе и пытки моего сына, о чем свидетельствует аудиозапись. Я никому этого не пожелаю, когда на протяжении 6 лет мы боремся с этими людьми, которые используя служебное положение, состряпали из липовых улик уголовное дело в отношении моего сына. Поэтому мне не понятны ее громкие слова о коррупции, когда рядом с ней был все это время, мягко говоря, неприличный человек. Она не могла не видеть или не знать, чем занимается ее муж, этот негодяй, - рассказал Гавришев.

Также он опроверг слова о том, что его купил Матраимов.

- Я принес сегодня суда все свои жалобы на Сыргака Кенжебаева и следователя по особо важным делам Урмата Баялиева, которые я подавал с 2013 года в прокуратуру, президенту и Совбез. В них я подробно расписал все злодеяния, которые совершили вышеназванные лица в отношении моего сына и семьи. Все что тогда писалось в жалобах я сегодня и повторил в слово в слово. Получается по логике Айтматовой и ее сторонников, Матраимов меня с 2013 года купил. Официально заявляю, что я не знаю этого человека и видел его только на фото, - сказал он.

Более подробно обращение Виктора Гавришева можно прослушать в видеоролике VB.KG: