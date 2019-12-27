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ЦИК досрочно прекратил депутатские полномочия Алмамбета Шыкмаматова

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- Екатерина Улитина
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Досрочно прекращены полномочия депутата Жогорку Кенеша КР Алмамбета Шыкмаматова от парламентской фракции "Ата-Мекен". Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

По данным ЦИК, такое решение было принято на основании поданного заявления Шыкмаматова.

"На основании поступившего личного заявления о сложении полномочий депутата Жогорку Кенеша КР от парламентской фракции "Ата-Мекен" Шыкмаматова Алмамбета Насыркановича, в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 73 Конституции КР, пунктом 1 части 4 статьи 65 конституционного Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР", пунктом 1 части 1, частью 2 статьи 3 Закона КР "О статусе депутата Жогорку Кенеша КР", Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Жогорку Кенеша Шыкмаматова Алмамбета Насыркановича", - говорится в сообщении ЦИК.


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URL: https://www.vb.kg/384407
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, ЦИК, Жогорку Кенеш, лишение мандата
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