Повесился, а потом поджег себя. Руководство ГСИН взяло дело на контроль

Дело о смерти 23-летнего заключенного в исправительной колонии в Молдовановке находится на контроле у руководства ГСИН. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы исполнения наказаний.

Кроме того, в сообщении ведомства отмечается, что по данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия, их подробности не могут быть раскрыты в интересах следствия.

ГСИН отмечает, что утром 1 декабря из ИК-1 в Молдовановке поступило сообщение о том, что около 9 утра в столярном цехе нашли тело 23-летнего осужденного Урматбека уулу Эрлана в повешенном виде со следами ожогов.

"По данному факту осуществлен выезд следственно-оперативной группой ГСИН, где проводился осмотр места происшествия с участием судебно-медицинского эксперта. По предварительным сведениям эксперта, осужденный Урматбек уулу Э. до совершения суицида курил сигарету. Она в последствии стала причиной возгорания кресла обшитого синтетическим материалом, находящегося рядом с Урматбек уулу Э. В тот же день труп Урматбек уулу Э. был доставлен в морг и проведено судебно-медицинское исследование", - говорится в сообщении ГСИН.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП за № 03-860-2019-000426 от 01.12.2019 года и начато досудебное производство по ст.136 ч.1 УК Кыргызской Республики (доведение до самоубийства).

"По указанному досудебному производству были назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, где по результатам заключения судебно-медицинской экстпертизы будет дана окончательная юридическая оценка. Кроме этого, в настоящее время проводятся другие оперативно-следственные мероприятия, которые мы не можем раскрыть в интересах следствия", - сообщили в ведомстве.

В ГСИН подчеркнули, что данное уголовное дело находится на контроле у руководства ГСИН. Результаты следственных мероприятий сообщат, после их окончания.

Напомним, в редакцию VB.KG обратились родственники скончавшегося парня. Они не верят в суицид и считают, что перед смертью молодого человека пытали, возможно убили, а потом попытались скрыть преступление и сжечь тело. На предоставленных фотографиях и видеозаписях видно, что тело обгорело до костей.