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В Центре "Право на лучшую жизнь" замерзают дети (видео)

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- Бакыт Стамов
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В Центре помощи и поддержки детям "Право на лучшую жизнь", который расположен в селе Жаны-Жер Чуйской области, отметили новогодний праздник. Детей пришли поздравить депутат Аида Исмалова, заслуженная артистка КР Жылдыз Осмоналиева и спонсоры.

Это центр в помощь детям, в том числе и детям с ОВЗ, открыла 4 года назад Зумрият Резаханова - мама всемирно известных сиамских близнецов Зиты и Гиты. По ее словам, после смерти Зиты ей и пришла в голову мысль открыть такой центр для помощи необычным детям. Теперь здесь проходят обучение ребята из малообеспеченных семей, дети с тяжелыми недугами и инвалидностью. С маленькими подопечными проходят программу начальной образовательной школы, занимаются прикладным искусством, рисунком и пением.

- На базе нашего центра обучаются 10 детей, для которых работают отдельный психолог. Также их обучают прикладному искусству и дают начальное образование. Три года центр работал по социальным проектам, а один год я вытягивала его сама. Здесь очень трудно работать, очень хочется дать этим детям что-то, но только мое упрямство и совесть не позволяют бросить это дело, - сказала Резаханова VB.KG.

Дело в том, отметила она, что дети в Центре замерзают. По словам Зумрият Резахановой, требуется ремонт здания и, в частности, отопления.

- Мне очень хочется работать для этих детей. Ценность жизни не в машинах и дорогой одежде. Я поняла, все что я с собой унесу – это свои дела. Я хочу, как тот муравей из притчи. Когда пророка Ибрагима сжигали, то муравей во рту носил воду, чтобы потушить костер. И животные его спросили, разве ты сможешь потушить огонь? На что он им ответил: "Нет я не смогу этого сделать, но когда я предстану перед Аллахом, то мне не будет стыдно, ведь я пытался это сделать", - добавила она.

автор видео Болот Батилов


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URL: https://www.vb.kg/384420
Теги:
дети, отопительный сезон, ремонт, Чуйская область
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