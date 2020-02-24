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В Бишкеке маршрутка с пассажирами опрокинулась после удара с легковушкой

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- Оксана Гут
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В Бишкеке маршрутка №222 опрокинулась с пассажирами из-за столкновения с легковым авто.

Как сообщает пресс-служба УПСМ, 23 февраля примерно в 8.10 часов Mazda Demio, за рулем которой был А.Т. 1993 г.р., на пересечении улиц Московская и К.Акиева столкнулась с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter под управлением К.Ж. 1966 г.р.

В результате удара пассажирский бус перевернулся на бок.

В ДТП пострадали десять человек, пять из них были госпитализированы в больницу.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, ведется следствие.

Фото и видео с места ДТП распространяется в соцсетях.


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URL: https://www.vb.kg/385656
Теги:
ДТП, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, пострадавшие
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