В Бишкеке маршрутка с пассажирами опрокинулась после удара с легковушкой

В Бишкеке маршрутка №222 опрокинулась с пассажирами из-за столкновения с легковым авто.

Как сообщает пресс-служба УПСМ, 23 февраля примерно в 8.10 часов Mazda Demio, за рулем которой был А.Т. 1993 г.р., на пересечении улиц Московская и К.Акиева столкнулась с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter под управлением К.Ж. 1966 г.р.

В результате удара пассажирский бус перевернулся на бок.

В ДТП пострадали десять человек, пять из них были госпитализированы в больницу.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, ведется следствие.

Фото и видео с места ДТП распространяется в соцсетях.