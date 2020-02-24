Профсоюзный конфликт: Почему Первомайское УВД игнорирует нападавшего?

Прошло уже две недели с момента избиения председателя профсоюза работников государственных учреждений Федерации профсоюзов Кыргызстана Эмиля Кызаева. Однако милиция не привлекла к ответственности напавшего на него, зная его имя и местонахождение. Более того, он пытается в настоящее время оказать давление на пострадавшего и других сотрудников ФПК. Об этом VB.KG сообщили представители профсоюза.

В пресс-службе УВД Первомайского района, куда корреспондент редакции обратился за разъяснениями, сообщили, что подобное дело, действительно, зарегистрировано в ЕРПП 10 февраля.

- Заявитель - пострадавший Эмиль Кызаев. Досудебное производство в настоящее время ведется по статье 206 "Хулиганство" УК КР, - пояснили в УВД района.

Вот только на вопрос о том, почему напавший на представителя ФПК до сих пор не понес никакого наказания и даже активно встречается с коллегами и самим пострадавшим, в УВД комментировать почему-то не стали.

Возможно потому, что правоохранители районного управления внутренних дел заняты расследованием дела, которое юридически не входит в их компетенцию и является внутренним делом неподотчетной даже суду организации. Правда, там уголовное дело было возбуждено в кратчайшие сроки. Причем, речь идет о гражданско-правовом, а не уголовном процессе. Складывается впечатление, что стражи порядка заняли какую-то особую линию поведения в этом вопросе…

К тому же, на прошедшем недавно митинге у здания ФПК, сотрудники милиции были заняты не столько охраной общественного порядка, сколько вручением повесток на допрос членам профсоюза. Поэтому, напрашивается резонный вопрос: кому в данном случае служит Фемида? И почему хулиганы до сих пор не понесли наказание за содеянное? Или, по мнению представителей УВД Первомайского района, бить людей не так страшно, как внутренний конфликт одной из организаций?

Напомним, что 10 февраля в здании ФПК, где находится руководство, в первой половине дня пришли 6 незнакомых людей. В 12 часу работники ФПК подошли к ним, чтобы узнать по какой причине они находятся в здании профсоюзов. Одного из них ударяет по спине председателя профсоюза работников государственных учреждений Эмиля Кызаева. Сотруднику профсоюза стало плохо. Позже он был госпитализирован в больницу. Личность нападавшего также установлена. Однако он по сей день не понес наказания за соядеянное.