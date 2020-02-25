Массовые прописки. Депутат предлагает изменить закон о выборах

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предлагает изменить закон о выборах депутатов местных кенешей, таким образом, чтобы в выборах могли принять участие только те граждане, которые являются представителями местного сообщества более шести месяцев.

Законопроект опубликован на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.

Дастан Бекешев предлагает дать новую формулировку понятию "постоянное место проживание". Если закон примут, постоянным жителем будет считаться гражданин, который зарегистрировался на территории определенного административно-территориального участка не менее чем за 6 месяцев до дня голосования.

- Законопроектом предлагается прописать срок для определения постоянного места проживания. Действующим же законодательством такой срок не установлен, что не даёт возможности определить, когда гражданин проживает на территории временно, а когда постоянно. Для постоянного проживания достаточно получить отметку в паспорте о регистрации по месту жительства (прописаться), а для биометрических ID-карт достаточно внести информацию в чип. Учитывая то, что в выборном законодательстве нет разницы между временным и постоянным местом проживания, законопроектом предлагается установить срок для постоянного места проживания равный 6 месяцам до дня голосования, - говорится в справке обоснования.

Законопроект был написан после того, как стало известно, что в городах, где весной 2020 года пройдут выборы депутатов местных кенешей, зафиксированы массовые прописки граждан.

Генеральная прокуратура, проведя проверку, выявила, что в некоторых домах регистрация новых горожан проходила без согласия собственников жилья, есть случаи, когда по одному адресу прописывали сотни человек. По данным фактам начато досудебное производство.