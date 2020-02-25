"В Японии многие считают, что атомная бомбардировка Хиросимы дело рук СССР"

Подходы сегодняшних фальсификаторов истории Второй мировой и Великой Отечественной войн восходят к наработкам пропагандистского аппарата Третьего рейха. Как в свое время цинично заявлял министр нацисткой Германии Й. Геббельс, "чем больше ложь, тем скорее в неё поверят". Об этом сообщила на конференции "Наследники Великой Победы: потомки победителей против фальсификации истории" кандидат политических наук Алина Молдокеева.

Политолог считает, что культивирование бывшими странами гитлеровской коалиции своего образа, как жертвы, стало важным направлением перетолковывания своей ответственности за трагедию Второй мировой войны.

- Начало этому направлению сразу же после окончания войны было положено в Западной Германии. А в художественном фильме "Закат" жертвой уже представлен сам Гитлер – жертвой своих иллюзий и заблуждений, но также перемены военного счастья, политического предательства и человеческого одиночества. Претензии американских историков на то, что вклад США был "абсолютным" и "решающим" не имеют оснований. Общая численность вооруженных сил США в 1943 году (переломный период в истории Великой Отечественной войны, как и Второй мировой) составляла около 9 млн человек. Из них за пределами США, т. е. на театрах войны, находилось 3,7 млн, или около 40 процентов, и еще меньше непосредственно участвовали в боевых действиях. В Западной Европе находилось немногим более 10 процентов боевой авиации США. Что касается итоговых данных американского военного производства, то следует указать, что если по самолетам советское военное производство уступало американскому, то по многим другим видам вооружения значительно превосходило. Не говоря уже о качестве советского вооружения, признанного лучшим в мире. И наконец, самое главное: основные силы вермахта были разгромлены на советско-германском фронте оружием советского производства в результате мобилизации ресурсов социалистической экономики и героического труда советских людей. Однако уже сразу после окончания войны американские историки стали рассматривать события на советско-германском фронте, не касаясь вопроса об их влиянии на общий ход войны и умаляя роль Советского союза, - подчеркнула Молдокеева.

Политолог подчеркнула, что сегодня на искажение истории выделяются огромные средства.

- К примеру, американский миллиардер Джордж Сорос финансирует выпуск учебников по истории для средних и старших классов. Образовательную помощь Сорос также оказывал и Японии, где многие считают, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки – это дело рук Советского Союза, - добавила Молдокеева.

В мероприятии приняли участие депутаты Жогорку Кенеша, ученые, политологи, общественные деятели, а также преподаватели и студенты высших и средне-специальных учебных заведений Кыргызстана. Участники обсудили: экономические и политические причины начала Второй мировой войны, роль современной молодежи в сохранении и увековечивании памяти о Великой Отечественной войне, переписывание истории как элемент информационных войн. А также попытались ответить на вопрос: кому и зачем выгодно переписать историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны?

Организаторами конференции выступили Фонд "Евразийцы – новая волна" и Международный университет Кыргызской Республики.