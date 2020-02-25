Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Конфликт в ФПК. Накал смещается в сторону "Белого дома" (видео)

1671  1
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Скандал в Федерации профсоюзов набирает обороты и практически готов вылиться в социальный взрыв. Сегодня прошел очередной митинг у здания ФПК. Вот только, если в прошлый раз он собрал около полусотни недовольных, на нынешнюю акцию протеста пришло уже больше 500. Причем, от здания профсоюзов митинг медленно переместился к "Белому дому". А это наглядно показывает, что протестные настроения уже вышли за пределы организации. И власти это стоит взять во внимание.

Требования у протестующих все те же – освобождение своего кабинета и, соответственно, должности главой Федерации профсоюзов Мирбеком Асанакуновым.

Примечательно, что сегодня дело уже дошло до голодовки. Ее объявили некоторые участники акции протеста. Они расположились в приемной Асанакунова, так как в кабинет председателя их не пускают телохранители.

Отметилась нынешняя акция протеста членов ФПК и жесткой потасовкой. Ее спровоцировали охранники Асанакунова, когда журналисты и представители "оппозиционного крыла" организации пытались напрямую пообщаться с главой Федерации, по их словам, узурпирующим власти и игнорирующим решение Совета Федерации – органа некогда выдвинувшего и его на эту должность. В потасовку телохранителей и сотрудников моментально вмешалась милиция и ситуация чуть не переросла в массовую драку.

Надо отметить, что и ранее охрана Мирбека Асанакунова не показывала особого терпения и вела себя достаточно агрессивно к окружающим. Это касается и его защитников-активистов. Например, стоит вспомнить хотя бы ситуацию с недавним избиением одного из представителей отраслевого профсоюза. Правда, повлиять на "громил" каким-либо образом ни милиция, ни сотрудники явно не в силах.

При этом "главный герой" всего происходящего - Асанакунов не только не пытается прийти к консенсусу с недовольными коллегами по ФПК, но своим нахождением на рабочем месте активно подогревает и провоцирует протестные настроения.

Недавно он подал заявление в милицию с заявлением о принятии мер в отношении членов совета ФПК. Мирбек Асанакунов считает, что его права и интересы нарушены, обвинив высший орган организации в подделке документов. Однако его нисколько не смутило, что он ранее вскрыл опечатанный им кабинет и пытается оспорить не только решение самого СФПК, но и Верховного суда. Последний постановил решить вопрос с освобождением от должности Асанакунова именно представителями Совета.

- Складывается впечатление, что освобожденный от должности глава ФПК, либо чего-то выжидает, либо проворачивает какие-то дела. Ведь, если не эти два факта, какой смысл так отчаянно держаться за кресло? – пояснили VB.KG участники акции протеста.

Понятно одно – ситуация в профсоюзах накаляется, количество протестующих растет, а акции протеста начинают перерастать в полноценные митинги. Пока мирные… Однако, неясно, чем может обернуться происходящее, если Мирбек Асанакунов продолжит занимать кресло руководителя Федерации профсоюзов Кыргызстана. Видимо, весна обещает быть жаркой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385701
Теги:
МВД, митинг, профсоюзы, конфликт, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Мирбек Асанакунов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
Мнение
25.02.2020, 16:49

Профсоюзы давно стали кормушкой для разного рода чиновников, отсюда и алчная заинтресованность "быть у руля" профсоюзов, потому что это халява и деньги которые нужно направлять в нужное для руководства ФПK русло. Коррупция в ФПK самая высокая, так как мы не знаем куда идут наши взносы, на что они тратятся. Никаких льготных путевок, или другой помощи от профсоюза мы не получаем на местах, да и профессиональную помощь профсоюз не может оказать. Нужно упразднить профсоюзы так как от них никакого толка. Нужно создавать альтернативные профсоюзы. Или ликвидировать профсоюз вообще. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  