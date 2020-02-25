Конфликт в ФПК. Накал смещается в сторону "Белого дома" (видео)

Скандал в Федерации профсоюзов набирает обороты и практически готов вылиться в социальный взрыв. Сегодня прошел очередной митинг у здания ФПК. Вот только, если в прошлый раз он собрал около полусотни недовольных, на нынешнюю акцию протеста пришло уже больше 500. Причем, от здания профсоюзов митинг медленно переместился к "Белому дому". А это наглядно показывает, что протестные настроения уже вышли за пределы организации. И власти это стоит взять во внимание.

Требования у протестующих все те же – освобождение своего кабинета и, соответственно, должности главой Федерации профсоюзов Мирбеком Асанакуновым.

Примечательно, что сегодня дело уже дошло до голодовки. Ее объявили некоторые участники акции протеста. Они расположились в приемной Асанакунова, так как в кабинет председателя их не пускают телохранители.

Отметилась нынешняя акция протеста членов ФПК и жесткой потасовкой. Ее спровоцировали охранники Асанакунова, когда журналисты и представители "оппозиционного крыла" организации пытались напрямую пообщаться с главой Федерации, по их словам, узурпирующим власти и игнорирующим решение Совета Федерации – органа некогда выдвинувшего и его на эту должность. В потасовку телохранителей и сотрудников моментально вмешалась милиция и ситуация чуть не переросла в массовую драку.

Надо отметить, что и ранее охрана Мирбека Асанакунова не показывала особого терпения и вела себя достаточно агрессивно к окружающим. Это касается и его защитников-активистов. Например, стоит вспомнить хотя бы ситуацию с недавним избиением одного из представителей отраслевого профсоюза. Правда, повлиять на "громил" каким-либо образом ни милиция, ни сотрудники явно не в силах.

При этом "главный герой" всего происходящего - Асанакунов не только не пытается прийти к консенсусу с недовольными коллегами по ФПК, но своим нахождением на рабочем месте активно подогревает и провоцирует протестные настроения.

Недавно он подал заявление в милицию с заявлением о принятии мер в отношении членов совета ФПК. Мирбек Асанакунов считает, что его права и интересы нарушены, обвинив высший орган организации в подделке документов. Однако его нисколько не смутило, что он ранее вскрыл опечатанный им кабинет и пытается оспорить не только решение самого СФПК, но и Верховного суда. Последний постановил решить вопрос с освобождением от должности Асанакунова именно представителями Совета.

- Складывается впечатление, что освобожденный от должности глава ФПК, либо чего-то выжидает, либо проворачивает какие-то дела. Ведь, если не эти два факта, какой смысл так отчаянно держаться за кресло? – пояснили VB.KG участники акции протеста.

Понятно одно – ситуация в профсоюзах накаляется, количество протестующих растет, а акции протеста начинают перерастать в полноценные митинги. Пока мирные… Однако, неясно, чем может обернуться происходящее, если Мирбек Асанакунов продолжит занимать кресло руководителя Федерации профсоюзов Кыргызстана. Видимо, весна обещает быть жаркой.