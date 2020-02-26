АКС ГКНБ: Глава столичного Управления спорта присвоил бюджетные деньги

Антикоррупционная служба ведет расследование

В Управлении физической культуры и спорта мэрии г.Бишкек выявлена коррупционная схема, организованная ответственными должностными лицами данного подразделения. Об этом сообщает Антикоррупционная служба ГКНБ.

"Установлено, что начальник Управления физической культуры и спорта мэрии г.Бишкек "Д.Д.Б." (Даулет Досалиев - VB.KG) в сговоре с подотчетными лицами организовал системное присвоение бюджетных средств путем фиктивного оформления документов, якобы свидетельствовавших о выездах спортсменов на учебно-тренировочные сборы. Тогда как фактически тренеры и спортсмены не были задействованы на указанных сборах, на которые были потрачены бюджетные средства в сумме около 3 млн. сомов", - говорится в сообщении АКС ГКНБ.

По данному факту проводится досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП по ст.320 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР.

Отметим, Даулет Досалиев был назначен на должность начальника Управления физической культуры и спорта в мае 2019 года. Он заслуженный тренер Кыргызстана по дзюдо, мастер спорта СССР по борьбе дзюдо и самбо, отличник образования КР, отличник физической культуры и спорта КР, судья международной категории по дзюдо.