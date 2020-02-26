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АКС ГКНБ: Глава столичного Управления спорта присвоил бюджетные деньги

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- Екатерина Улитина
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Антикоррупционная служба ведет расследование

В Управлении физической культуры и спорта мэрии г.Бишкек выявлена коррупционная схема, организованная ответственными должностными лицами данного подразделения. Об этом сообщает Антикоррупционная служба ГКНБ.

"Установлено, что начальник Управления физической культуры и спорта мэрии г.Бишкек "Д.Д.Б." (Даулет Досалиев - VB.KG) в сговоре с подотчетными лицами организовал системное присвоение бюджетных средств путем фиктивного оформления документов, якобы свидетельствовавших о выездах спортсменов на учебно-тренировочные сборы. Тогда как фактически тренеры и спортсмены не были задействованы на указанных сборах, на которые были потрачены бюджетные средства в сумме около 3 млн. сомов", - говорится в сообщении АКС ГКНБ.

По данному факту проводится досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП по ст.320 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР.

Отметим, Даулет Досалиев был назначен на должность начальника Управления физической культуры и спорта в мае 2019 года. Он заслуженный тренер Кыргызстана по дзюдо, мастер спорта СССР по борьбе дзюдо и самбо, отличник образования КР, отличник физической культуры и спорта КР, судья международной категории по дзюдо.


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URL: https://www.vb.kg/385725
Теги:
ГКНБ, мэрия, коррупция, спорт, Бишкек, уголовное дело
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Комментарии
кыргыз
26.02.2020, 10:34

Это гадюшник давно этой деятельностью занимаются, каждый год среди школьников и студентов и тд проводят различные соревнования и списывают хорошие денги, детям после проведения мероприятий через месяц два подарят сумочку или что нибудь ну стоимость который составляет 50-100 сом. Просто безбожники и без башенные камикадзя пошли, нет ни чего святого воруют где могут умудряются. 

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Нина Горобец
26.02.2020, 13:55

Ненасытные вы наши когда уже вы усрокоитесь и будете работать

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