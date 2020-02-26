Жогорку Кенеш избрал новых судей Конституционной палаты КР

Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели три кандидатуры на пост судей Конституционной палаты. По итогу тайного электронного голосования за Меергуль Бобукееву проголосовало 109 депутатов, за Латипа Жумабаева - единогласно 113 и за Мукамбета Касымалиева также единогласно, но 112 нардепов.

Таким образом, все три кандидатуры были одобрены на 7-летний срок.

Они сразу принесли присягу в парламенте.

Торага Дастанбек Джумабеков пожелал новоизбранным судьям успехов и работать а соответствии с Конституцией КР.

Отметим, ранее в Конституционной палате не хватало одного человека для кворума.