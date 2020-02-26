Жогорку Кенеш избрал новых судей Конституционной палаты КР

Вечерка, у 2 судей: Меергуль Бобукееву и Мукамбета Касымалиева -были избраны на 2 срок,а этот значит, что они до достижения предельного возраста (70 лет) будут судьями,а Латип Пазылов на 7 лет!
Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели три кандидатуры на пост судей Конституционной палаты. По итогу тайного электронного голосования за Меергуль Бобукееву проголосовало 109 депутатов, за Латипа Жумабаева - единогласно 113 и за Мукамбета Касымалиева также единогласно, но 112 нардепов.
Таким образом, все три кандидатуры были одобрены на 7-летний срок.
Они сразу принесли присягу в парламенте.
Торага Дастанбек Джумабеков пожелал новоизбранным судьям успехов и работать а соответствии с Конституцией КР.
Отметим, ранее в Конституционной палате не хватало одного человека для кворума.