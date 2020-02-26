ГРС объявила новый тендер на покупку бланков Е-паспортов

Государственная регистрационная служба объявила новый тендер на покупку бланков для изготовления электронных паспортов. Объявление размещено сегодня, 26 февраля, на сайте государственных закупок.

Сумма тендера составляет 973 млн 123 тыс. 500 сомов.

Компания-победитель в течение трех лет будет осуществлять поставки бланки для изготовления заграничных паспортов нового поколения. Перед изготовлением фирма должна разработать дизайн и согласовать с заказчиком. Кроме того, паспорта нового поколения будут обладать несколькими типами защиты, которые включают в себя как видимые, так и невидимые элементы.

Главное отличие от существующих паспортов - наличие бесконтактного чипа.

Напомним, это уже второй тендер, который объявила ГРС на покупку бланков для электронных паспортов. Первый конкурс закончился коррупционным скандалом. Антикоррупционная служба ГКНБ выявила нарушения со стороны чиновников ГРС при определении победителя. Итоги конкурса отменили. Ряд руководителей структур осудили. Экс-глава ГРС Алина Шаикова покинула республику и находится в розыске.

Надо отметить, что действующие в Кыргызстане паспорта легко можно подделать. Этим пользуются граждане многих государств, особенно те, кто скрывается от закона, в том числе члены организованных преступных группировок. Такая ситуация беспокоит не только кыргызстанцев, но и представителей международного сообщества. Так, под предлогом низкой степени защиты кыргызстанских паспортов, США ввели ограничения на выдачу кыргызстанцам иммиграционных виз.