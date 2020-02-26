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В Казахстане самолет совершил аварийную посадку (видео)

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- Виктория Гунгер
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ЧП случилось в 10 километрах от поселка Прапоршиково Восточно- Казахстанской области РК. Об этом сообщило МИА "Казинформ" со ссылкой на официальную страницу акимата области РК в Facebook.

- В 12:26 часов в районе села Прапорщиково Глубоковского района экипаж рейса КОЖ 1477 самолёта Ан-2 произвел аварийную посадку. Самолёт летел по направлению Усть-Каменогорск - Аксуат по санитарному заданию. В полете задание было отменено, борт возвращался в Усть-Каменогорск. Но в районе села Прапорщиково произошло возгорание двигателя. На борту было пять человек. Экипаж и пассажиры живы и здоровы, - отмечает казахстанское издание.


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URL: https://www.vb.kg/385742
Теги:
авиакатастрофа, авиация, Казахстан, транспорт, самолеты
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