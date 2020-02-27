Ирина Карамушкина требует отпустить Атамбаева и Исакова под домашний арест

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина требует собрать консилиум врачей для обсуждения состояния здоровья бывших премьер-министра и президента КР Сапара Исакова и Алмазбека Атамбаева, которые находятся под арестом в СИЗО ГКНБ.

"Алмаз Атамбаев не сбежал из страны и не будет сотрудничать со следствием, он не подлец и не предатель, но за его правду, теперь держать как узника совести - это не придаст Вам уже никогда и никакого авторитета! Два года он пытался консолидировать силы, но он Вашей команде стал не нужен, потом этот преступный штурм его дома; конечно и 7 месяцев в СИЗО он держался, но нервы и здоровье у него то же не железные. Можете продолжать играть этот сценарий дальше, но мы требуем ,чтоб отпустили их под домашний арест! И за их жизнь не врачи и не председатель ГКНБ будет отвечать, а лично Вы, как Президент КР!", - написала Ирина Карамушкина на своей странице в социальной сети.

Она отметила, что здоровье обоих политиков пошатнулось после того, как сменился начальник СИЗО ГКНБ.

Отметим, накануне, 26 февраля, Сапар Исаков не смог явиться на суд, где проходит обвиняемым по делу. Его адвокат Замир Жоошев сообщил, что Исаков отравился пищей.

В пресс-службе ГКНБ подтвердили, что бывший премьер-министр, действительно, чувствовал недомогание. Но, к вечеру того же дня его состояние стабилизировалось.

- В настоящее время состояние здоровья С.Исакова удовлетворительное. Врачи следят за ним, - отметили в пресс-службе ГКНБ.

Ранее стало известно об ухудшении состояния здоровья Алмазбека Атамбаева. Его адвокаты рассказали, что у бывшего президента отмечается критически низкое давление.