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Кыргызстанцы участвуют в Международном форуме труда в Петербурге

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- Евгений Денисенко
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Сегодня, 27 февраля, начал работу IV Санкт-Петербургский международный форум труда. Его участниками стали и представители государственных, общественных структур Кыргызстана.

Как сообщили в Межпарламентской Ассамблее СНГ, которая выступила одним из организаторов форума, первый день его пройдет на площадке конгрессно-выставочного центра EXPOFORUM. А во второй день продолжится на площадке Таврического дворца – штаб-квартире МПА Содружества.

Здесь будут обсуждаться актуальные вопросы в области миграции, в том числе достижение единства миграционной политики государств СНГ, защита прав трудящихся мигрантов, повышение эффективности борьбы с торговлей людьми, обеспечению прозрачности финансовых потоков внешней трудовой миграции. Участие в мероприятиях экспертного сообщества, представителей неправительственных организаций и политических деятелей позволит определить ключевые проблемы в этих областях и выработать подходы к их преодолению.

Основными направлениями для обсуждения определены следующие: "Правовое регулирование миграционных процессов в государствах Содружества. Проект модельного Миграционного кодекса для государств-участников СНГ", "Миграционная политика: тенденции развития и новые аспекты в законодательстве и правоприменительной практике", "Защита прав трудящихся - мигрантов: противодействие торговле людьми", "Цифровизация миграционных процессов. Обеспечение прозрачности финансовых потоков в сфере трудовой миграции".

В числе модераторов - Сергей Калашников, первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, Совет Федерации, Олег Артамонов, заместитель директора, департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии, Вадим Коженов, президент, Федерация мигрантов России, Асламбек Паскачев, председатель, Комиссия по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, Николай Курдюмов, президент Союза экспертов и консультантов в сфере трудовой миграции "Международный альянс "Трудовая миграция" (руководитель группы разработчиков проекта модельного Миграционного кодекса), Алмаз Алыбаев, заместитель директора Информационно-консультационного центра Государственной службы миграции при правительстве Кыргызской Республики и многие другие.


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URL: https://www.vb.kg/385768
Теги:
Россия, СНГ, форум, сотрудничество, Кыргызстан
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