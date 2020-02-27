Президент возложил цветы к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 февраля, прибыл в город Москва, Российская Федерация.

Двухдневный рабочий визит главы государства начался с возложения венка к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены в городе Москва.

Сооронбай Жээнбеков почтил память погибших во время Великой Отечественной Войны минутой молчания.

В мероприятии участие приняли члены официальной делегации Кыргызской Республики.

Далее планируется двусторонняя встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, где будут обсуждены текущее состояние и перспективы кыргызско-российских отношений. Главы двух государств также примут участие в церемонии открытия Перекрестного года Кыргызской Республики в Российской Федерации и Российской Федерации в Кыргызской Республике.