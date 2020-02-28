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В милиции прокомментировали заявление Юрия Кима о мошенничестве

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- Азиз Осмонов
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В милиции прокомментировали заявление предпринимателя Юрия Кима, заявившего широкой общественности о том, что экс-депутат ЖК Ширин Айтматова обманула его на деньги.

Пресс-служба УВД Ленинского района уточнила для VB.KG, что заявление Ю. Кима действительно было зарегистрировано в ЕРПП по статье 204 "Мошенничество". Однако, досудебное производство ведется по факту поданного заявления, уведомление о подозрении в совершении преступления пока никому не предъявлено.

Так, 27 января 2020 года в УВД Ленинского района г. Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин К.Ю. с просьбой принять меры в отношении А.А., которая 1 июня 2018 года заключив договор аренды помещения кафе "Тави", расположенного по улице Токтогула, не исполнила возложенные на нее обязательства и не оплатила аренду в сумме 8 тысяч долларов США и 33 тысячи сомов.

Данное заявление было зарегистрировано в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе расследования заявитель К.Ю. пояснил, что с 1 июня 2018 года на основании доверенности гражданской супруги Т.П. сдал в аренду помещение кафе "Тави", расположенного по улице Токтогула г. Бишкек, гражданке А.А., о чем составили договор аренды помещения сроком до 2 января 2019 года. 2 января 2019 года вышеуказанный договор был пересоставлен на новый договор по причине смены фамилии арендатора А. А. (инициалы остались те же - ред.).

Так, с момента составления договора аренды А.А. стала пренебрегать оговоренными условиями договора, производить частичную выплату от основной ежемесячной суммы, в результате чего образовалась задолженность перед арендодателем К.Ю. в сумме 8 тысяч долларов США и 33 тысячи сомов. Узнав об этих обстоятельствах А.А. в одностороннем прядке прекратила исполнять условия действующего договора, ссылаясь на то, что засорились трубы и предъявила иск К.Ю. на сумму 100 тысяч сомов. На основании заявленного иска, со стороны К.Ю. были наняты сантехники и проведены ремонтные работы по очистки труб, стоимость и услуги которых составили 6 тысяч сомов.

В данное время продолжаются следственные действия в рамках настоящего досудебного производства.

От редакции напомним, что Юрий Ким считает А.А. (Айдану Амантурову) номинальным арендатором. Он уверенно заявляет, что помещение под кафе у него снимала экс-депутат Ширин Айтматова, и именно она должна ему деньги.

Сама Ширин Айтматова в своем Twitter резко отреагировала на сообщение Юрия Кима. Она, в том числе, написала, что власти используют его - "белого дядю" "в политических очернениях". Экс-депутат называет себя политической оппозицией, а заявление предпринимателя - ложным доносом.


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URL: https://www.vb.kg/385806
Теги:
бизнес, Ленинский район, мошенничество, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, ГУВД, УВД, Ширин Айтматова
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