Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Ясновидящая про митинг, Садыра Жапарова и коронавирус

1424  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Предстоящий митинг в Бишкеке в поддержку экс-депутата Садыра Жапарова с приближением даты все интенсивнее обсуждается в соцсетях, порождая тем самым различные домыслы у пользователей интернета. Некоторые из них выразили даже опасения, что, мероприятие может вылиться во что-то большее.

Редакция VB.KG также решила выдать свой домысел по этому поводу и с этой целью традиционно обратилась к ясновидящей Свете Тойгонбаевой. В частности, нас интересовал сам митинг, судьба Садыра Жапарова и, конечно, ситуация с коронавирусом.

- За этим митингом, я вижу, стоят 3 политика, которые тесно связаны с США. В понедельник могут собраться около 3 тысяч людей, в основном молодежь. Кроме этого, они наняли множество различных мелких групп. Президенту и властям я бы посоветовала постоянно держать ситуацию под контролем. Так как если соберется более 3 тысяч людей, то могут быть какие-то провокации. С другой стороны, сторонникам Садыра Жапарова следовало не торопить так события, а подождать. Они рано вышли и поэтому не добьются поставленной цели сейчас. В крайнем случае Жапаров может выйти на свободу только после выборов, - сказала она.

Высказалась ясновидящая и на счет коронавируса, охватившего, практически, весь мир.

- Этой болезнью, я вижу, 3 человека из Кыргызстана заболеют. В этой связи могу сказать, что у нас правильно все делают, что приняли такие беспрецедентные меры. Они нас в любом случае защитят. По крайней мере, я не вижу смертей от этой болезни, - добавила Тойгонбаева.

От редакции отметим, что можно верить предсказаниями Светы Тойгонбаевой или относиться к ним с иронией, но именно она в 2017 году предсказала тогда еще действующему президенту Алмазбеку Атамбаеву увеличение числа его противников. Кубанычбеку Кулматову и Албеку Ибраимову предрекла аресты, а первому вице-премьер-министру Темиру Джумакадырову, ныне покойному, она и вовсе советовала быть осторожнее на дорогах.

Тем не менее, мы советуем не принимать близко к сердцу слова предсказательницы, а всего лишь отнестись к ним как к забавному времяпровождению.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385812
Теги:
митинг, эпидемия, Света Тойгонбаева, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  