Ясновидящая про митинг, Садыра Жапарова и коронавирус

Предстоящий митинг в Бишкеке в поддержку экс-депутата Садыра Жапарова с приближением даты все интенсивнее обсуждается в соцсетях, порождая тем самым различные домыслы у пользователей интернета. Некоторые из них выразили даже опасения, что, мероприятие может вылиться во что-то большее.

Редакция VB.KG также решила выдать свой домысел по этому поводу и с этой целью традиционно обратилась к ясновидящей Свете Тойгонбаевой. В частности, нас интересовал сам митинг, судьба Садыра Жапарова и, конечно, ситуация с коронавирусом.

- За этим митингом, я вижу, стоят 3 политика, которые тесно связаны с США. В понедельник могут собраться около 3 тысяч людей, в основном молодежь. Кроме этого, они наняли множество различных мелких групп. Президенту и властям я бы посоветовала постоянно держать ситуацию под контролем. Так как если соберется более 3 тысяч людей, то могут быть какие-то провокации. С другой стороны, сторонникам Садыра Жапарова следовало не торопить так события, а подождать. Они рано вышли и поэтому не добьются поставленной цели сейчас. В крайнем случае Жапаров может выйти на свободу только после выборов, - сказала она.

Высказалась ясновидящая и на счет коронавируса, охватившего, практически, весь мир.

- Этой болезнью, я вижу, 3 человека из Кыргызстана заболеют. В этой связи могу сказать, что у нас правильно все делают, что приняли такие беспрецедентные меры. Они нас в любом случае защитят. По крайней мере, я не вижу смертей от этой болезни, - добавила Тойгонбаева.

От редакции отметим, что можно верить предсказаниями Светы Тойгонбаевой или относиться к ним с иронией, но именно она в 2017 году предсказала тогда еще действующему президенту Алмазбеку Атамбаеву увеличение числа его противников. Кубанычбеку Кулматову и Албеку Ибраимову предрекла аресты, а первому вице-премьер-министру Темиру Джумакадырову, ныне покойному, она и вовсе советовала быть осторожнее на дорогах.

Тем не менее, мы советуем не принимать близко к сердцу слова предсказательницы, а всего лишь отнестись к ним как к забавному времяпровождению.