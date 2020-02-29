В Ленобласти кыргызстанку изнасиловал соотечественник

Правоохранительными органами Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении трудового мигранта из Кыргызстана. Он подозревается в изнасиловании своей же соотечественницы.

35-летняя пострадавшая сама обратилась в полицию, как только смогла вырваться из жилья, в котором ее насильно удерживали. По ее словам, инцидент произошел в городе Кировске Ленинградской области. Сюда она пришла в гости к 25-летнему земляку. До поры до времени небольшое застолье происходило мирно. Но в дальнейшем молодой человек насильно овладел гостьей. А потом и не выпускал ее из квартиры. Лишь когда он ненадолго отлучился из нее, кыргызстанке удалось покинуть помещение.

Оказавшись на свободе, она села в первый попавшийся автобус , который приехал в село Отрадное. Здесь жертва насилия разыскала местный отдел полиции, где и рассказала о случившемся.

Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по части 1 статьи 131 ("Изнасилование") УК РФ. Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.