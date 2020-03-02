На Алтае могут воздвигнуть памятник древним кыргызам

Кыргызстан и Россия продолжат совместные исследования Алтайской цивилизации. Об этом было заявлено во время встречи в Москве Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Аликбека Джекшенкулова с председателем правления Союза писателей Республики Алтай, народным писателем РА Бронтоем Бедюровым.

Инициатива это встречи принадлежит самому востоковеду-тюркологу Бедюрову. Во время беседы он отметил богатую историю Алтайской цивилизации на евразийском пространстве. И подчеркнул важность активного изучения объединяющей роли алтайского вектора в развитии Евразии. Такую точку зрения разделил и Аликбек Джекшенкулов. По его словам, продолжая глубокое исследование алтайского наследия, необходимо также передавать информацию о нем последующим поколениям, обогащать кочевую культуру в новых исторических условиях.

В этой связи посол высказался за возможность возведения на Алтае памятника кыргызам, которые когда-то перекачивали отсюда в горы в Ала-Тоо, и аналогичного памятника в столице Кыргызстана – кыргызам, проходившим путь в обратном направлении. Такой памятник, по мнению Джекшенкулова, можно было бы установить в мемориальном комплексе "Ата-Бейт" под Бишкеком. И эта композиция, считает посол, отражала бы единство народов, стала бы символом Евразийского духа.

Стороны подтвердили важность укрепления взаимных контактов и наметили планы для этого. Среди них – проведение круглых столов, научно-практических конференций и других мероприятий, в том числе, и в рамках начавшегося Перекрестного года Кыргызстана и России. Предусматривается организовывать такие форумы с участием ученых - востоковедов и алтаеведов, специалистов культурно-гуманитарных ведомств. В качестве хорошего опыта назван опыт проведения в 2018 году в Бишкеке международной конференции исследователей истории и культуры родственных народов алтайской языковой семьи и в 2019-м, в Москве, - международного круглого стола на тему "Алтайский вектор евразийской интеграции", инициированного Комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и Комитетом по делам национальностей Государственной Думы РФ,