Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

На Алтае могут воздвигнуть памятник древним кыргызам

348  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан и Россия продолжат совместные исследования Алтайской цивилизации. Об этом было заявлено во время встречи в Москве Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Аликбека Джекшенкулова с председателем правления Союза писателей Республики Алтай, народным писателем РА Бронтоем Бедюровым.

Инициатива это встречи принадлежит самому востоковеду-тюркологу Бедюрову. Во время беседы он отметил богатую историю Алтайской цивилизации на евразийском пространстве. И подчеркнул важность активного изучения объединяющей роли алтайского вектора в развитии Евразии. Такую точку зрения разделил и Аликбек Джекшенкулов. По его словам, продолжая глубокое исследование алтайского наследия, необходимо также передавать информацию о нем последующим поколениям, обогащать кочевую культуру в новых исторических условиях.

В этой связи посол высказался за возможность возведения на Алтае памятника кыргызам, которые когда-то перекачивали отсюда в горы в Ала-Тоо, и аналогичного памятника в столице Кыргызстана – кыргызам, проходившим путь в обратном направлении. Такой памятник, по мнению Джекшенкулова, можно было бы установить в мемориальном комплексе "Ата-Бейт" под Бишкеком. И эта композиция, считает посол, отражала бы единство народов, стала бы символом Евразийского духа.

Стороны подтвердили важность укрепления взаимных контактов и наметили планы для этого. Среди них – проведение круглых столов, научно-практических конференций и других мероприятий, в том числе, и в рамках начавшегося Перекрестного года Кыргызстана и России. Предусматривается организовывать такие форумы с участием ученых - востоковедов и алтаеведов, специалистов культурно-гуманитарных ведомств. В качестве хорошего опыта назван опыт проведения в 2018 году в Бишкеке международной конференции исследователей истории и культуры родственных народов алтайской языковой семьи и в 2019-м, в Москве, - международного круглого стола на тему "Алтайский вектор евразийской интеграции", инициированного Комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и Комитетом по делам национальностей Государственной Думы РФ,


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385834
Теги:
памятник, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  