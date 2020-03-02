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Феликс Кулов: Каныбек Осмоналиев - человек науки. Я удивлен его поступком

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- Екатерина Улитина
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Лидер партии "Ар-Намыс" Феликс Кулов заявил, что удивлен решением Каныбека Осмоналиева возглавить штаб Садыра Жапарова и провести митинг, несмотря на пожелание самого Жапарова отменить мероприятие.

Отметим, Каныбек Осмоналиев был избран депутатом прошлого созыва от партии "Ар-Намыс" и до сих пор является членом партии.

- Каныбек Осмоналиев - Человек науки, профессор. Для меня было полной неожиданностью, что он возглавил штаб Садыра Жапарова. Подчеркиваю, что партия "Ар-Намыс" к этому не имеет отношения. Более того, я не одобряю поступок Осмоналиева. По одной простой причине - сам Садыр Жапаров не одобрил этот поступок, - прокомментировал VB.KG Феликс Кулов.

Он отметил, что Садыр Жапаров через своего адвоката передал послание в котором попросил своих сторонников не участвовать в митинге 2 марта. Садыр Жапаров объяснил, что на митинге могут появиться провокаторы, к которым он не имеет никакого отношения.

- Когда речь идет о человека, находящемся в местах лишения свободы, нужно очень аккуратно вести борьбу за его освобождение. Если Жапаров говорит, что не надо собираться, значит к его словам нужно прислушаться. Мы не знаем, какие шаги предпринимают юристы и если, не дай Бог, что-то случится на митинге, это может негативно сказаться на деле Садыра Жапарова. Я совершенно не могу понять, почему Каныбек Осмоналиев пошел наперекор, - сказал Феликс Кулов.

Глава "Ар-Намыс" добавил, что сегодняшний митинг не станет таким масштабным, как на это рассчитывают организаторы.

Отметим, сейчас на площади Ала-Тоо проходит митинг сторонников экс-депутата ЖК Садыра Жапарова, осужденного на 11 лет за захват заложника. Его сторонники просили помиловать или пересмотреть дело политика.


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URL: https://www.vb.kg/385851
Теги:
Каныбек Осмоналиев, Садыр Жапаров, Феликс Кулов, митинг
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