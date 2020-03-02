Трагедия в Дача-Су. Названа причина крушения самолета

Межгосударственнй авиационный комитет опубликовал окончательный отчет о причинах крушения Боинга в поселке Дача-Су близ аэропорта "Манас" в Бишкеке. Эксперты назвали основной причиной - ошибку экипажа.

"Причиной катастрофы самолета Boeing 747-412F TC-MCL явилось отсутствие контроля со стороны экипажа за положением самолета относительно глиссады при выполнении автоматического захода на посадку ночью, в метеоусловиях, соответствующих CAT II ИКАО, и, как следствие, непринятие своевременных мер по уходу на второй круг при значительных отклонениях от установленной схемы захода, что привело к столкновению с землей в управляемом полете (CFIT) на удалении примерно 930 метров за выходным торцом активной ВПП", - говорится в отчете.

МАК отмечает, что экипаж в недостаточной степени был готов к полету на аэродром Манас. Кроме того, повлияли неоптимальные решения при выборе параметров снижения, конструктивные особенности самолета, запоздалые действия экипажа по началу ухода на второй круг при отсутствии визуального контакта с наземными ориентирами на высоте принятия решения.

Также МАК отмечает повышенное психоэмоциональное напряжение экипажа из-за сложных условий захода на посадку. Кроме того, члены экипажа эмоционально обсуждали указания и действия специалистов службы УВД, что также могло усилить стресс. В отчете отмечается, что указания специалистов службы УВД соответствовали установленным стандартам.

Напомним, утром 16 января 2017 года грузовой самолет Boing 747-412 рухнул на дома жителей поселка Дача-Су. В результате крушения погибли 35 человек, включая членов экипажа воздушного судна.