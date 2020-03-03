Сбросимся на "заплатку" для сердечка Амалии?

Амалия Розыева родилась с пороком сердца - у нее оказались две лишние дырочки в сердце между предсердиями и желудочками. Одна из них затянулась, а вот артериальный проток так и остается открытым. Малышку нужно срочно оперировать!

Такие пороки, как у Амалии, врачи давно не оперируют классически - разрезая грудную клетку и проводя хирургическую коррекцию на открытом сердце. Современная техника позволяет залатать дырочку так называемым окклюдером - крошечной клипсой–заплаткой, состоящей из стальных нитей размером в несколько миллиметров. Введенные по артерии с помощью катетера к сердцу, они закрывают опасный для жизни больного дефект, и он может уйти из больницы уже на третьи сутки после операции.

Безусловно, такая операция требует не только высокого мастерства, но и технического оснащенния. В Бишкеке есть ангиографическая установка для проведения эндоваскулярных операций, но она работает непредсказуемо и с перебоями. Поэтому сейчас таких детей оперируют в Ошской областной больнице, которая оснащена более современным оборудованием. В начале весны в южную столицу прилетят китайские кардиохирурги, которые проводят такие операции бесплатно. Необходимо приобрести только окклюдер. Стоит он порядка трех тысяч долларов! Таких денег у родителей девочки нет - в семье работает только папа, он строитель. Мама сидит дома с Амалией и маленьким сыном. Конечно, сейчас они бросили клич по друзьям и родным, удалось собрать уже две тысячи долларов, но на этом родственный ресурс исчерпан. А нужно экстренно собрать еще одну тысячу долларов. Поможем?

Помочь можно несколькими способами

Пополнить мобильный кошелек ЭЛСОМ: 0706079538

через платежные терминалы: KICB, QIWI, Terem Pay, Quickpay;

переводом со своего банковского счета в KICB;

в отделениях банков KICB, Кыргызско–Швейцарского банка, Банка Азии;

в моносалонах ЭЛСОМ;

у уполномоченных агентов ЭЛСОМ.

Передать средства лично в руки, связавшись по телефону или WhatsApp +996 (706) 07–95–38.

Принести средства на точки сбора интернет–форума "Дизель", координаты которых вы видите на этой странице.