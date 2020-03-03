Кыргызстанцы успешно выступили на ушу-турнире в Москве

Спортсмены из 20 стран, включая Кыргызстан, приняли участие в VI международном турнире "Московские звезды ушу - 2020". Он проходил с 24 по 29 февраля в Московском дворце ушу и стал, по словам экспертов, самым крупным за все время его существования.

Турнир "Московские звезды ушу" считается одним из важных состязаний, признанных Европейской и Международной федерациями ушу. И устраивается в единственном в мире специализированном комплексе - Московском дворце ушу Москомспорта площадью 10,9 тысячи квадратных метров, который является крупнейшим в России специализированным спортивным сооружением для занятий этим видом единоборств.

Нынешние соревнования собрали около тысячи ушуистов из таких стран, как Россия, Германия, Польша, Греция, Франция, Италия, Испания, Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Иран, Египет, Тунис, Израиль и Индия. Зрителей также ждали встречи с чемпионами мира и Европы в этом виде спорта - Павлом Муратовым и Сандрой Константиновой (Россия), Мухаммедом Салахельдином Абдуллой Мухаммедом (Египет), Анастасией Кирилюк (Израиль), Евгением Лопаткиным (Кыргызстан) и другими.

Турнир проходил в шести дисциплинах - таолу, кунг-фу, юнчуньцюань, вин-чун и тайцзицюань. Также определялись сильнейшие в контактных поединках саньда и туйшоу. В состав судейской коллегии вошли судьи из Германии, Польши, Греции, России, Ирана, Испании, Казахстана.

Сборная Кыргызстана в составе 13 человек под руководством заслуженных тренеров КР, тренеров-преподавателей Национального центра детей и юношества "Сейтек" Евгения Лопаткина и Натальи Нещерет завоевала 24 медали – 7 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых. Кыргызстанцы выступали в различных стилях с различными видами оружия, а также в технике поединков дуйлянь. Это - спарринг по заранее оговоренному рисунку между двумя или более партнерами, которые имитируют ситуацию боя голыми руками, либо с использованием различного оружия. Здесь демонстрируются техники нападения и защиты, которые выполняются на реальной скорости.

Ушу включено в список соревнований 4-х юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Дакаре (Сенегал).