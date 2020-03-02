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Мэрия хочет запретить через суд проведение митингов в центре столицы

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- Оксана Гут
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"Оцениваем митинг, как массовые беспорядки, с попытками перекрытия улиц, нападений на милицию, захватом Белого дома, порчей имущества бизнеса, и уничтожения элементов благоустройства города. Сумма ущерба уточняется". Такое заявление сделала мэрия Бишкека.

Совершенно очевидно, отмечают в муниципалитете, что организаторам митинга нужны были беспорядки, с целью дестабилизации обстановки в стране. Все это тревожит горожан, бизнес и туристов.

"Шантаж, беспорядки, вседозволенность и анархия только усугубляют реальные проблемы, и заканчивается это все трагедией. Примеры в истории нашей страны имеются. Мы уверены, бишкекчане это хорошо понимают. Это все делалось не для блага людей, а ради чьих-то политических и корыстных целей", - говорится в сообщении.

В мэрии напоминают, что организаторы митинга обещали провести мирный митинг и разойтись. На деле же вынудили милицию применить силу, "что в данной ситуации было совершенно адекватно".

Пресс-служба столичного муниципалитета выразила благодарность милиции, за то что силовики выполнили свой долг, и сохранили спокойствие в столице.

В настоящее время все городские службы работают в штатном режиме и продолжают обеспечивать жизнедеятельность столицы.

В связи с последними событиями на площади Ала-Тоо, а также в связи с угрозой эпидемии коронавируса, мэрия города Бишкек, пользуясь своим правом, намерена обратиться в суд с целью запрета проведения митингов в центре столицы.

"Уверены, правоохранительные органы дадут свою оценку организаторам беспорядков в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Мы надеемся, что бишкекчане нас поддержат", - заключили в муниципалитете.


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URL: https://www.vb.kg/385869
Теги:
митинг, Бишкек, Кыргызстан, мэрия, Садыр Жапаров
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