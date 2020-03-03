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В результате разгона митинга пострадали 22 человека. В основном силовики

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- Оксана Гут
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2 марта в результате разгона митинга в поддержку Садыра Жапарова пострадали 22 человека.

Как сообщает пресс-служба Минздрава КР, всего в организации здравоохранения города Бишкек за медицинской помощью самостоятельно обратились 22 человека. Из них трое гражданских и девятнадцать - сотрудники силовых структур.

21 человек после оказания первой помощи в удовлетворительном состоянии отправлены на амбулаторное лечение. Состояние у всех удовлетворительное.

Один пострадавший, сотрудник милиции, с сотрясением головного мозга, ушибом и растяжением шейного отдела позвоночника госпитализирован в отделение нейротравмы Национального госпиталя. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Женщина, получившая ранение резиновой пулей, также выписана домой. Как отметили в Минздраве, у нее гематома и ушиб, ее здоровью ничего не угрожает.


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URL: https://www.vb.kg/385871
Теги:
Минздрав, митинг, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие
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