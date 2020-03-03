Первые зимние снежные барсы в мире из Кыргызстана!

Фото предоставлено командой RedFoxAsia

Есть пятый семитысячник в зачетке первых в мире "Зимних снежных барсов"! Три альпиниста из команды RedFoxАsia - Сергей Селиверстов, Михаил Даничкин из Кыргызстана и Алексей Усатых (Россия) - это потрясающее восхождение на пик Коммунизма совершили в составе новой кыргызско–российской команды из 13 горовосходителей и теперь намерены покорить зимой одну из сложнейших вершин мира К2 (Чогори, Гималаи).Журналисты "Вечерки" встретились с представителями команды супергероев, как окрестили их в Интернете, чтобы поговорить о результатах зимней экспедиции на пик Коммунизма...

Как это было: главное - вместе!

Сделали все, что планировали, и даже больше! За 45 дней троим альпинистам удалось выполнить программу "Зимний снежный барс". Капитан Селиверстов с Михаилом Даничкиным и Алексеем Усатых взошли на пик Коммунизма в составе общей команды. Спустившись, Михаил Даничкин тут же поднялся и на пик Корженевской (в прошлом году ему не удалось поехать с командой). И, таким образом, у них у теперь по пять семитысячников. А у Даничкина еще рекорд - впервые в мире альпинист сразу взошел зимой на пик Корженевской и пик Коммунизма.

Команда выбрала технически сверхсложный маршрут для восхождения: 1,5 километра отвесной северной стены без возможности установки штурмовой палатки, в крайне экстремальных условиях лавин и холода!

Все началось с того, что российско–кыргызская команда RedFoxAsia в 2016 году решила принять участие в уникальном проекте под названием "Зимний снежный барс", который предполагал взятие пяти вершин именно в зимнее время года. В таких условиях задача становится еще более экстремальной: до сих пор ни одному альпинисту в мире не удавалось ее реализовать

RedFoxAsia начала свой путь к этой цели зимой 2016 года с успешной экспедиции на пик Ленина. В январе–феврале 2017–го команде покорились сразу две вершины - Хан–Тенгри и Победы.

В 2018 году спортсмены хотели успеть подняться на две оставшиеся вершины - пики Корженевской и Коммунизма (Сомони). Однако в тот раз покорить получилось лишь один из них. На пике Коммунизма не повезло с погодой - ветром изорвало палатку. Без нее не выжить. Вариантов не было. Задача любой экспедиции - пойти и вернуться. Тогда решили, что Коммунизм подождет. И вот теперь победа: все пять семитысячников СНГ позади!

В проекте изначально принимала участие команда из 4–5 человек. Сергей Селиверстов (капитан), Бишкек, мастер спорта по альпинизму, "Снежный барс"; Семен Дворниченко, Бишкек (погиб в горах в 2018 г.); Алексей Усатых, Барнаул, "Снежный барс"; Роман Абилдаев, Россия, мастер спорта по альпинизму, "Снежный барс" Михаил Даничкин.

С горой, супергерои!

Весь мир, вся альпинистская общественность планеты следила за тем, как ребята в течение месяца работали на высоте. Такого никто и никогда не делал. "Спасибо всей вашей команде за самоотверженность и волю к победе". "Красавцы. Сила. Умение "дожимать тему" заслуживает огромного уважения. Супер!". "Снимаю шляпу! Неимоверно крутой и смелый проект, великолепное исполнение, браво!". "Не каждый день зимой на Коммунизм ходят, да еще по стене. Событие - из серии экстра–класса". Стиснем за парней кулаки! Молодчаги", - такими признаниями бурлил Интернет.

- На этот раз нашей основной целью было зайти на пик Коммунизма. Команда сработала! Мы рассматривали это как подготовку к экспедиции на К2 зимой на следующий год, - говорит капитан команды Сергей Селиверстов.

Ребята делились на три группы, работали последовательно. Одна группа провешивала веревки–перила, другая отдыхала, и так далее. Было много работы по обработке маршрута. Чтобы подняться на саму вершину, надо было обязательно подготовить трассу. Один участок на высоте от 5 тысяч - в 30 веревок - практически вертикальная стена. Там не было места для установки палаток, и приходилось постоянно спускаться на ночь вниз и на следующий день снова подниматься. Вверх - вниз по отвесной стене, да еще тащить на себе груз: палатки, продукты. Только на подготовку этой части ушло 7 дней!

- Мы сами выбрали технически сложную стену. На словах сложно объяснить, что там происходит, как себя чувствует человек - некоторые участки вообще отвесные. И горовосходитель должен обладать для этого сильными альпинистскими навыками. Представьте: холод, вы в варежках, в большой пуховой одежде, должны и сами не упасть, и большие грузы поднимать вверх. Путь прокладывали, как будто дом строили. Закрепился и потом тянешь по частям, в среднем 100 кг, - рассказывает Михаил Даничкин.

По ходу экспедиции приходилось менять составы групп, кто–то заболевал, кто–то получал обморожения. В базовом лагере было минус 30, а на горе температура еще ниже. Вытащил руку из варежки - готов! Кто–то вспотел, передавил носками ногу - замерз и не заметил. Потому и делают альпинисты специальные упражнения - - останавливаются и начинают махать ногами–руками. Кто вовремя не отмахался - замерз. Иногда кто–то не чувствует этот момент.

Пик Коммунизма - технически сложная гора, зимой в мороз до минус 40, плюс условия высокогорья, ветер. На штурм никто не выходит, пока нет уверенности, что погода будет хорошей. Когда выдается окно без сильного ветра - значит, повезло.

- Рыдали на вершине, если честно. Это реально тяжело, нервы, силы на пределе, и такая потрясающая красота вокруг! А вы лезете 6–7 часов в день, камни, лед летят с горы, две каски повреждены в команде. Понятно, что у всех большой опыт высотных восхождений, но в таких условиях надо понимать, что любая серьезная травма на маршруте - летальный исход. И даже если заболел, важно владеть собой. И там нет права на ошибку, - рассказал альпинист из Бишкека Павел Воробьев.

Любая мелочь, техническая неисправность снаряжения, оборудования - беда. Так, на штурмовом выходе делали площадку под палатку и обнаружили, что палатка бракованная. Целых полчаса альпинисты не могли растянуть ее, и это на морозе. А если бы не вышло, пришлось бы спускаться вниз - без палатки на горе не выжить. Даже дрон запустить - требуются усилия: надо согреть батарейку и выйти из палатки, а снаружи тут же замерзают пальцы.

- Появилась уверенность, что у нас хорошо подобранная команда: все друг друга понимают и знают, для чего собрались, что главное, а что - не очень. Удивительно, как сработались! Хотя ранее далеко не все друг с другом ходили на высоте. Достаточно странно, такое редко бывает, - считает Сергей Селиверстов.

Мы попросили поделиться мнением известного альпиниста Кыргызстана Дмитрия Грекова: "Команда в сложных зимних условиях смогла сделать такую гору - это высший уровень. В мире сейчас нет таких команд. Это настоящий прорыв! 30 лет назад знаменитый альпинист Валерий Хрещатых мечтал пройти все пять вершин зимой. У него не получилось. Я рад за ребят".

из хроники экспедиции "Зимний снежный барс":

"Все спустились, все хорошо! Экспедиция окончена. Жаль, что не обошлось без обморожений. Всем - скорейшего выздоровления! Всю команду поздравляю! Огромное спасибо всем, кто поддерживал нас! Проект удался, будем готовиться к экспедиции на К2!!!"

В составе команды–победителя были: Селиверстов Сергей, руководитель проекта "Зимний снежный барс" и капитан команды RedFoxAsia, Кыргызстан.

Даничкин Михаил, член команды RedFoxAsia, Кыргызстан, Воробьев Павел, Кыргызстан, Усманов Артур, Кыргызстан, Ерохин Андрей, Кыргызстан, Филинов Виктор, Кыргызстан, Алипов Андрей, Кыргызстан, Красовский Сергей, Кыргызстан, Усатых Алексей, член команды RedFoxAsia, Россия, Акимов Виталий, Россия,Черкасов Максим, Россия, Мальцев Степан, Россия, Мороз Александр, Украина.