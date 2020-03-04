Мирбек Асанакунов: Многим уже за 70. Разве могут они защищать права людей?

В Федерации профсоюзов началось открытое противостояние сторонников отстраненного председателя ФПК Мирбека Асанакунова и его противников. Обязанности главыпо решению совета федерации исполняет первый зам Рысгуль Бабаева. Мирбек Асанакунов держит оборону в своем кабинете. Его сторонники не согласны с решением, которое считают незаконным. А противники сидят перед его дверьми с плакатами: "Асанакунов! Верни незаконно полученную зарплату трудящимся!", "Завершить уголовное дело по Асанакунову!" и другими.Корреспондент "ВБ" побывала на месте баталий, поговорила с их участниками. Противостояние, похоже, скоро не закончится, противоборствующие стороны не хотят друг друга слушать, каждая считает себя правой.

Мирбек Асанакунов, отстраненный председатель Федерации профсоюзов:

- Пытаюсь моим оппонентам пояснить, что я работал в профсоюзных организациях в разных структурах. Но мне не верят, хотя за три года все было проверено–перепроверено. И по поводу якобы подделок финпол поставил точку.

Чего хотят мои противники? Им нужна моя должность. Мой заместитель тоже метит на мое место. Сейчас ее сделали исполняющей обязанности председателя федерации. Это незаконно. Пятого февраля они провели заседание совета федерации, который состоит из 29 членов, из них 20 председателей отраслевых, ЦК, шесть председателей облсовпрофов и три зама. На повестку при подготовке к совету выносили один вопрос - о подготовке к XXIV Cъезду профсоюзов. Но они уже во время заседания изменили повестку и поставили на рассмотрение и голосование вопрос об отстранении меня от должности. Однако на совете не было кворума. Должны присутствовать 19 членов для того, чтобы решение совета было законным. Но было всего 14 человек, четыре якобы голосовали по доверенности. В уставе о голосовании по доверенности ничего не говорится. А двух председателей Баткенского и Иссык–Кульского облпрофов вообще ввели в заблуждение. Заранее до совета попросили подписать протокол, дескать, на совете будет рассматриваться вопрос о подготовке к съезду. А о том, что вопрос–то будет рассматриваться обо мне - никто и не заикнулся. Об этом председатели сами говорят. Ревкомиссия установила, что это незаконный совет федерации. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Смысл протестов - в имуществе профсоюзов, которое до меня много распродали. Сейчас тайное постепенно выплывает наружу. Где деньги от продажи? Некоторые председатели отраслевых ЦК возглавляют их от 20 до 40 лет. Многим уже за 70 лет. Поймите правильно, аксакалы в таком возрасте разве могут активно работать, защищать права и интересы людей. Надо постоянно выезжать на места, говорить с работниками. Это же очень ответственная должность. Вот поэтому так рьяно мои противники выступают против реформ.

Они выступают против нового проекта закона о профсоюзах, который депутаты ЖК приняли во втором чтении. Их бухгалтерию никто никогда не проверял, поскольку, дескать, у них свои уставы, поэтому они никому не подконтрольны и не подотчетны. В новый же закон ввели положение о том, что они обязаны отчитываться перед федерацией, чтобы была открытость перед народом, перед своими членами профсоюзов.

Жийде Чортомбаева, председатель профсоюзного комитета санатория "Кыргызстан":

- Пятого февраля состоялся совет Федерации профсоюзов, который вынес недоверие председателю и отстранил его от должности. У него нет пятилетнего профсоюзного стажа работы. Этот человек нелегитимно, незаконно сидит в кабинете. Никто до сих пор вообще не видел его трудовой книжки. По нашим сведениям, он подделал записи в трудовой книжке о работе в профсоюзной организации.

Совет федерации подавал на него в суд. Две инстанции решили дело в нашу пользу. Верховный суд прекратил дело поиску о признании недействительным его трудового стажа. Такое решение принято в связи с тем, что подобные споры якобы решаются во внесудебном порядке.

Пятого февраля, как я уже сказала, на заседании совета ФПК, высшем органе управления федерации, принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя. Но он сидит в кабинете, окружил себя охранниками, которые к нему никого не подпускают. Сейчас сложилась ситуация двоевластия. Обязанности председателя исполняет первый заместитель Рысгуль Бабаева.

Не видя другого выхода, люди пошли вот на такой протест.

Мы все равно добьемся справедливости. Этот человек не должен занимать пост руководителя Федерации профсоюзов.

P.S. К моменту публикации статьи стало известно, что Асанакунов покинул кабинет, у него отобрали печать ФПК. Его противники выиграли иск в районном суде о подделке документов.