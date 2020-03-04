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У Каныбека Осмоналиева и других задержанных нет жалоб на содержание в ИВС

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- Екатерина Улитина
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Представители Омбудсмена посетили в изоляторе временного содержания ГКНБ экс-депутата ЖК Каныбека Осмонолиева.

"В ходе беседы К. Осмоналиев сообщил, что претензий к сотрудникам ГКНБ и на условия своего содержания не имеет, а также не жалуется на состояние своего здоровья", - сообщает аппарат Омбудсмена.

В этот же день, сотрудники института Омбудсмена посетили ИВС УВД Бишкека, других задержанных в ходе митинга 2 марта на площади Ала-Тоо – Б. Иманбаева, Тилеберди у А. и Шайлообек у М. Они заявили об отсутствии у них каких либо претензий к сотрудникам правоохранительных органов и к условиям своего содержания.


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URL: https://www.vb.kg/385906
Теги:
Каныбек Осмоналиев, омбудсмен, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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