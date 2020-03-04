Садыра Жапарова могут привлечь за попытку насильственного захвата власти?

Возможно экс-депутат Садыр Жапаров может стать фигурантом уголовного дела по статье "Покушение на насильственный захват власти УК КР". Об этом редакции VB.KG сообщили источники в правоохранительных органах.

По их данным, следствие располагает оперативными данными, согласно которым экс-депутат мог стоять за организацией беспорядков в Бишкеке.

С другой стороны, если вспомнить, что сам осужденный экс-депутат накануне митинга призвал своих сторонников воздержаться от участия в мероприятии, то значит он себе предусмотрительно подготовил "алиби".

К гадалке не ходи…

Накануне ясновидящая Света Тойгонбаева предсказала, что митингующие в Бишкеке не добьются поставленной цели – освобождения Садыра Жапарова. И как бы некоторые кыргызстанцы не иронизировали по этому поводу предсказательница в принципе попала в точку.

Так она сказала, что на площади соберутся не более 3 тысяч человек. При этом она советовала тогда властям не допускать большего скопления людей. В противном случае, отметила она, ситуация может выйти из-под контроля.

Самим же сторонникам Садыра Жапарова она рекомендовала не торопить события, а подождать до лучших времен.

Интересны были ее слова и по поводу организаторов прошедшего мероприятия. Так она утверждала, что "за организацией митинга стоят три отечественных политика, связанных с США". Про кого именно идет речь и почему они связаны именно с США, выяснить не удалось. Возможно один из них - это экс-глава Госкомиссии по делам религии Каныбек Осмоналиев, которого сразу после митинга задержали и доставили в ГКНБ. Вместе с ним, кстати, в эту же ночь были задержаны представитель движения "Кырк уруу кыргыз - жети дубан ынтымагы" Амангелди Артыков и брат Садыра Жапарова Сабыр Жапаров.

Авторы беспорядков или жертвы обстоятельств?

Хорошо, к словам ясновидящей по понятным причинам не прислушались, но почему организаторы не вняли просьбе самого Садыра Жапарова? Почему пошли наперекор его словам? Здесь могут быть два варианта: либо сам осужденный политик знал про готовящиеся провокации и оставлял для себя пути отхода; либо он ничего не знал, но тогда получается, что для своих сторонников он более не лидер, раз так пренебрегают его указаниями.

Каныбек Осмоналиев в ночь перед митингом также выступил с обращением, в котором призвал кыргызстанцев выйти на митинг. При этом он аналогично упомянул про недопустимость беспорядков. Возможно, подобно Жапарову он оставлял для себя пути отхода, правда, его все равно обвинили по статье "Покушение на насильственный захват власти" УК КР.

СМИ о Садыре Жапарове

Напомним, накануне отечественное издание "Мантыш" открыто писало, что организатором мероприятия 2 марта выступает именно Садыр Жапаров при финансировании семьи Бакиевых.

В качестве доказательства издание напомнило про опыт осужденного политика по организации подобных митингов, закончившихся беспорядками и конфликтами.

Так первым опытом СМИ называет митинг от 2012 года вкупе с Камчыбеком Ташиевом, который закончился тогда неудачными прыжками через забор Белого Дома.

На следующий год жители некоторых сел Иссык-Кульской области перекрыли дорогу Барскоон-Кумтор и захватили подстанцию в селе Тамга, которая снабжает электроэнергией "Кумтор. Позже произошли столкновения с милицией, появились раненные. Это событие издание также приписывает Садыру Жапарову.

Третье событие, за которым безусловно стоит уже сам политик, произошло 7 октября 2013 года, когда группа митингующих захватила в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. После этой истории экс-депутат сбежал из Кыргызстана, но его некоторые сторонники оказались за решеткой.

В марте 2017 года он возвращается в Кыргызстан и сразу же был арестован. Его сторонники и родные устроили митинг у здания ГКНБ, в результате чего произошли столкновения с милицией. Несколько людей были задержаны, в том числе и его сыновья. Сам же экс-депутат позже был осужден на 11,6 года.

Кстати, после своего задержания Жапаров порезал себя в камере и был доставлен в тюремную больницу. Факт возможно не к месту озвучен, но в какой-то степени свидетельствует об определенных качествах экс-депутата.

Еще одним опытом по организации подобных мероприятий можно назвать митинг в его поддержку, который прошел в конце января этого года в Тюпском районе. На акцию собрались порядка тысячи человек. И все бы ничего, если бы не один нюанс. Как оказалось, сторонники экс-депутата без согласования с властями вышли на площадь, установили звуковое оборудование и стали выступать с агрессивными речами на импровизированной сцене. Отсюда вытекает вывод - намеренно провоцировали местные власти. Не исключено, что собравшиеся в поддержку Жапарова рассчитывали даже на конфликт с милицией, намереваясь тем самым раззадорить народ.