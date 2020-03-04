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Выборы 2020. Какие партии претендуют на мандаты в городах Кыргызстана?

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- Екатерина Улитина
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Определились политические партии, которые намерены бороться за мандаты в городских кенешах Балыкчы, Каракола, Токмака, Оша и Майлуу-Суу. Эксперты называют местные выборы, которые пройдут в апреле, репетицией перед основными выборами в Жогорку Кенеш. Они пройдут всего через несколько месяцев - в октябре.

ЦИК опубликовал список политических партий, которые подали документы на участие в выборах. Теперь территориальные избирательные комиссии в течение 10 календарных дней со дня принятия документов проверит соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям закона и примет решение о регистрации списка кандидатов либо выносит мотивированное решение об отказе в этом.

Ниже приведен список политических партий, которые подали заявки на участие в выборах в городские кенеши. Жирным шрифтом выделены те, партии, которые претендуют на мандаты во всех пяти городах. Курсивом - партии, подавшие заявки на участие в выборах в трех городах. Остальные партии участвуют в выборах в одном или в двух городах.

Ошский городской кенеш - 9 политических партий

  1. "Эмгек"
  2. "Бир Бол"
  3. "Мекеним Кыргызстан"
  4. "Онугуу-Прогресс"
  5. "КЛДП"
  6. "Биримдик (Единство)"
  7. "Кыргызстан"
  8. "Уулу-Журт"
  9. "Бирик"

Майлуу-Суйский городской кенеш – 7 политических партий

  1. "Онугуу-Прогресс"
  2. "Замандаш"
  3. "Элмурас"
  4. "Мекеним Кыргызстан"
  5. "Ата Мекен"
  6. "Кыргызстан"
  7. "Биримдик (Единство)"

Балыкчинский городской кенеш – 11 политических партий

  1. "Табылга",
  2. "Мекеним Кыргызстан"
  3. "Замандаш"
  4. "Улуу-Журт"
  5. "Онугуу-Прогресс"
  6. "Биримдик (Единство)"
  7. "Ата-Журт"
  8. "Кыргызстан"
  9. "Эмгек"
  10. "Социал-демократы"
  11. "Мекен Ынтымагы"

Караколский городской кенеш – 14 политических партий

  1. "Онугуу-Прогресс"
  2. "Кыргызстан"
  3. "Бирик"
  4. "Замандаш"
  5. "Биримдик (Единство)"
  6. "Уулу-Журт"
  7. "Мекеним Кыргызстан"
  8. "Акшумкар"
  9. "Уулу Кыргызстан"
  10. "Мекен Ынтымагы"
  11. "Республика"
  12. "Табылга"
  13. "КЛДП"
  14. "Партия Зеленых Кыргызстана"

Токмокский городской кенеш – 9 политических партий

  1. "Биримдик (Единство)"
  2. "Эл биримдиги"
  3. "Эмгек"
  4. "Ата Мекен"
  5. "Мекеним Кыргызстан"
  6. "Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов"
  7. "Онугуу-Прогресс"
  8. "Кыргызстан"
  9. "КЛДП"


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Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, Депутат, ЦИК
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