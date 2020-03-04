Выборы 2020. Какие партии претендуют на мандаты в городах Кыргызстана?

Определились политические партии, которые намерены бороться за мандаты в городских кенешах Балыкчы, Каракола, Токмака, Оша и Майлуу-Суу. Эксперты называют местные выборы, которые пройдут в апреле, репетицией перед основными выборами в Жогорку Кенеш. Они пройдут всего через несколько месяцев - в октябре.
ЦИК опубликовал список политических партий, которые подали документы на участие в выборах. Теперь территориальные избирательные комиссии в течение 10 календарных дней со дня принятия документов проверит соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям закона и примет решение о регистрации списка кандидатов либо выносит мотивированное решение об отказе в этом.
Ниже приведен список политических партий, которые подали заявки на участие в выборах в городские кенеши. Жирным шрифтом выделены те, партии, которые претендуют на мандаты во всех пяти городах. Курсивом - партии, подавшие заявки на участие в выборах в трех городах. Остальные партии участвуют в выборах в одном или в двух городах.
Ошский городской кенеш - 9 политических партий
Майлуу-Суйский городской кенеш – 7 политических партий
Балыкчинский городской кенеш – 11 политических партий
Караколский городской кенеш – 14 политических партий
Токмокский городской кенеш – 9 политических партий