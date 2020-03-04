Выборы 2020. Какие партии претендуют на мандаты в городах Кыргызстана?

Определились политические партии, которые намерены бороться за мандаты в городских кенешах Балыкчы, Каракола, Токмака, Оша и Майлуу-Суу. Эксперты называют местные выборы, которые пройдут в апреле, репетицией перед основными выборами в Жогорку Кенеш. Они пройдут всего через несколько месяцев - в октябре.

ЦИК опубликовал список политических партий, которые подали документы на участие в выборах. Теперь территориальные избирательные комиссии в течение 10 календарных дней со дня принятия документов проверит соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям закона и примет решение о регистрации списка кандидатов либо выносит мотивированное решение об отказе в этом.

Ниже приведен список политических партий, которые подали заявки на участие в выборах в городские кенеши. Жирным шрифтом выделены те, партии, которые претендуют на мандаты во всех пяти городах. Курсивом - партии, подавшие заявки на участие в выборах в трех городах. Остальные партии участвуют в выборах в одном или в двух городах.

Ошский городской кенеш - 9 политических партий

"Эмгек" "Бир Бол" "Мекеним Кыргызстан" "Онугуу-Прогресс" "КЛДП" "Биримдик (Единство)" "Кыргызстан" "Уулу-Журт" "Бирик"

Майлуу-Суйский городской кенеш – 7 политических партий

"Онугуу-Прогресс" "Замандаш" "Элмурас" "Мекеним Кыргызстан" "Ата Мекен" "Кыргызстан" "Биримдик (Единство)"

Балыкчинский городской кенеш – 11 политических партий

"Табылга", "Мекеним Кыргызстан" "Замандаш" "Улуу-Журт" "Онугуу-Прогресс" "Биримдик (Единство)" "Ата-Журт" "Кыргызстан" "Эмгек" "Социал-демократы" "Мекен Ынтымагы"

Караколский городской кенеш – 14 политических партий

"Онугуу-Прогресс" "Кыргызстан" "Бирик" "Замандаш" "Биримдик (Единство)" "Уулу-Журт" "Мекеним Кыргызстан" "Акшумкар" "Уулу Кыргызстан" "Мекен Ынтымагы" "Республика" "Табылга" "КЛДП" "Партия Зеленых Кыргызстана"

Токмокский городской кенеш – 9 политических партий