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Таласцы реже женятся, а Бишкек - рекордсмен по разводам. Статистика ГРС

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- Екатерина Улитина
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За 2019 год по республике зарегистрировано 49 395 браков. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

Самое большое число новых браков зарегистрировано в Ошской (11,5 тысяч) и в Джалал-Абадкой (9 тысяч) областях. В городе Бишкек зарегистрировано более 7 тысяч браков. Низкие показатели по числу зарегистрированных браков наблюдались в Нарынской (1,7 тысяч) и Таласской (1,6 тысяч) областях. В городе Ош около двух тысяч пар зарегистрировали свой брак.

По сравнению с 2018 годом, в 2019 году число разводов снизилось. Так, в 2019 году с заявлением о расторжении брака обратились 10995 семейных пар, тогда как данный показатель в 2018 году составлял 10434.

Чаще всего семьи распадаются в Бишкеке. В 2019 году в столице зафиксировано более двух тысяч разводов. На втором месте Чуйская область, где также количество разводов приблизилось к двум тысячам. Замыкают тройку Ошская и Джалал-Абадская области, где принято 1700 заявлений о разводе.

Самые крепкие браки в городе Ош, в Нарынской и Таласской областях. Там количество заявлений о разводе не превышает 500. В Иссык-Кульской и Баткенской областях около 900 семейных пар решились расторгнуть брак.


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URL: https://www.vb.kg/385919
Теги:
ГРС, Ош, Бишкек, Кыргызстан, семья
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