Бишкекские милиционеры нашли пропавших детей

Сотрудники милиции нашли и вернули родителям пропавших детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Так, 2 марта на рынке "Джунхай" пропал семилетний мальчик. Родители обратились в УВД Свердловского района. В этот же день сотрудники милиции обнаружили ребенка. Он самостоятельно добрался до района пересечения проспекта Жибек Жолу и улицы Орозбекова.

Несколькими днями ранее, 27 февраля, пропала девочка 2013 года рождения. Около 18.30 она вышла из дома в жилмассиве "Дордой" и пропала. Сотрудники УВД Свердловского района нашли школьницу рядом с Западным автовокзалом и вернули домой.

Родители "потеряшек" выражают благодарность столичной милиции за оперативную помощь и качественную организацию поисковых операций.

ГУВД г.Бишкек напоминает, в случае возникновения угрозы безопасности гражданам или членам вашей семьи, незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение милиции и звоните по номеру 102.