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Сторонница Жапарова, нападавшая на сотрудников Жогорку Кенеша, задержана

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- Оксана Гут
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СПЭНМ МВД: Установлена и доставлена в милицию женщина, которая нападала на работников Жогорку Кенеша во время проведения митинга за освобождение Жапарова.

Ранее, в ЕРПП был зарегистрирован факт и начато досудебное производство по статье 264 "Массовые беспорядки" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

4 марта 2020 года сотрудниками СПЭНМ МВД КР установлена и доставлена в ГУВД г. Бишкек гражданка Ч.Н. 1973 года рождения, которая

из хулиганских побуждений, выражаясь нецензурной бранью, нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, вместе с другими неизвестными женщинами нападали и избивали работников Жогорку Кенеша, а также проходящих мимо граждан во время митинга сторонников С.Жапарова.

Вместе с тем, с письменным заявлением в милицию обратились работники Жогорку Кенеша о принятии мер в отношении неизвестных женщин, которые из хулиганских побуждений, выражаясь нецензурной бранью, нападали на них и избивали.

На данный момент с доставленной Ч.Н. проводятся необходимые следственные действия, по итогам всех собранных материалов будет дана юридическая оценка и рассмотрена переквалификация статьи.

В настоящее время досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/385929
Теги:
массовые беспорядки, митинг, розыск, хулиганство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, МВД, Садыр Жапаров
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