Для Кыргызстана 2020 год станет годом побед

В нынешнем году кыргызстанским спортсменам предстоит принять участие во многих ответственных международных соревнованиях, некоторые из них пройдут впервые. Об этом заявил VB.KG заместитель директора Государственного Агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канатбек Арпачиев.

Так, впервые в Кыргызстане будут организованы Летние игры воспитанников детских домов, которые планируется провести в одном из пансионатов Иссык-Кульской области. По инициативе директора Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Каната Аманкулова, опять же на Иссык-Куле пройдет первый розыгрыш Кубка Вызова по волейболу с участием мужских команд. В этом турнире примут участие несколько ведущих дружин нашего континента. В Бишкеке в скором времени планируется проведение чемпионата Азии по классическим видам борьбы среди юниоров.

В рамках Перекрестного года Кыргызстан - Россия пройдут показательные выступления мастеров национальных видов спорта нашей страны в РФ. И самое главное, кыргызстанские атлеты уже начали подготовку к Первым Играм стран СНГ, которые состоятся осенью в Казани. Готовятся кыргызстанцы и к участию во IV Всемирных Играх кочевников в турецком городе Бурса.

А для успешной подготовки к Олимпиаде - 2020 в Токио из бюджета Госагентства уже выделено 50 миллионов сомов.