В Екатеринбурге прошел форум "Женское лицо миграции"

4 марта состоялась вторая Международная конференция "Женское лицо миграции. Социализация детей мигрантов", организованная Генеральным консульством Кыргызской Республики в городе Екатеринбург и Свердловской областной общественной организацией "Кыргызстан - Урал". Об этом сообщает департамент информации МИД КР.

Форум был посвящен проблемам женщин, находящихся в трудовой миграции, их правовой защищенности и интеграции в местное сообщество. Также в рамках этой встречи рассмотрены актуальные вопросы и особенности в получении школьного образования и социализации детей трудящихся.

На форуме приняли участие руководящие работники профильных государственных органов Свердловской области и г. Екатеринбург, представители Государственной миграционной службы при правительстве Кыргызской Республики, общественных и диаспоральных организаций, руководители офисов Международной организации по миграции в Москве и Бишкеке, российские и кыргызские эксперты, в том числе прибывшие из городов России и Кыргызстана, а также другие заинтересованные лица.

В своем приветственном слове Генеральный консул Кыргызской Республики Руслан Бийбосунов отметил, что рассматриваемые в рамках конференции вопросы актуальны и для Российской Федерации, как принимающей трудящихся стороны, так и для стран исхода трудовых ресурсов, к которым относится Кыргызская Республика. Подчеркнул, что мероприятие проводится в рамках Перекрестного года Кыргызстана в России и России в Кыргызстане, официальное открытие которого состоялось 27 февраля т.г. в Москве с участием глав двух государств.

От имени правительства Свердловской области и Администрации г. Екатеринбург прозвучали приветственные выступления в адрес участников форума и теплые пожелания успешного его проведения и достижения поставленных целей.

Все докладчики поздравили женщин с наступающим международным женским днем 8 марта и отметили актуальность проведения данного форума накануне праздника.

Конференция проводится второй год подряд и становится своеобразной площадкой для обмена мнениями по широкому кругу вопросов и выработки рекомендаций по обсуждаемой теме с участием представителей госорганов, экспертного сообщества и диаспоральных организаций.