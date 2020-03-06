В Бишкеке суд запретил марш женщин в честь 8 марта

Суд запретил в Бишкеке проведение марша женщин в честь 8 марта.

5 марта в Первомайском районном суде рассмотрено заявление муниципальной администрации мэрии Бишкека по Первомайскому административному району о признании законности решения от 4 марта 2020 года "Об ограничении места проведения любого рода различных митингов и мирных акций, собраний и шествий". Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе суда.

В итоге суд признал его законным.

Напомним, 4 марта Первомайская районная администрация подала в суд заявление о запрете митингов и маршей в столице до 1 июля. Акимиат аргументировал это недопущением распространения коронавируса и массовых беспорядков.

Марш в защиту прав женщин 8 марта проходит с 2016 года. В прошлом году он закончился скандалом из-за присутствия на нем символики ЛГБТ.