Кыргызстан поддержал усилия ОДКБ по контролю над вооружениями

Актуальные вопросы контроля над вооружениями и задачи разоружения рассмотрены в ходе консультаций делегаций государств-членов ОДКБ, состоявшихся в Москве. Эта встреча прошла под председательством заместителя генерального секретаря ОДКБ Алымбая Султанова (Кыргызстан).

Участие в консультациях приняли представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и сотрудники Секретариата ОДКБ.

"Состоялось плодотворное и обстоятельное обсуждение актуальных вопросов и перспектив развития ситуации в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН). Участники сверили подходы к конкретным аспектам сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений, соблюдения и укрепления действующих международных договоров и соглашений в области КВРН", - сообщили в пресс-службе ОДКБ.

В ходе консультаций была подтверждена готовность государств-партнеров продолжать коллективные усилия в целях выстраивания международной системы надежной, равной и неделимой безопасности для всех, восстановления доверия и взаимоуважения в межгосударственных отношениях. Решено в дальнейшем проводить сверку и координацию своих позиций по вопросам КВРН, как заявлено, "в интересах прочного мира и укрепления международной безопасности".