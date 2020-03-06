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Кыргызстан поддержал усилия ОДКБ по контролю над вооружениями

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- Евгений Денисенко
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Актуальные вопросы контроля над вооружениями и задачи разоружения рассмотрены в ходе консультаций делегаций государств-членов ОДКБ, состоявшихся в Москве. Эта встреча прошла под председательством заместителя генерального секретаря ОДКБ Алымбая Султанова (Кыргызстан).

Участие в консультациях приняли представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и сотрудники Секретариата ОДКБ.

"Состоялось плодотворное и обстоятельное обсуждение актуальных вопросов и перспектив развития ситуации в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН). Участники сверили подходы к конкретным аспектам сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений, соблюдения и укрепления действующих международных договоров и соглашений в области КВРН", - сообщили в пресс-службе ОДКБ.

В ходе консультаций была подтверждена готовность государств-партнеров продолжать коллективные усилия в целях выстраивания международной системы надежной, равной и неделимой безопасности для всех, восстановления доверия и взаимоуважения в межгосударственных отношениях. Решено в дальнейшем проводить сверку и координацию своих позиций по вопросам КВРН, как заявлено, "в интересах прочного мира и укрепления международной безопасности".


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URL: https://www.vb.kg/385964
Теги:
ОДКБ, Москва, Кыргызстан, Вооруженные силы
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