Суд по Кой-Ташу с участием Атамбаева будет проходить в закрытом режиме

Судебные разбирательства по делу о событиях в Кой-Таше, по которому проходит экс-президент республики Алмазбек Атамбаев, будут проходить в закрытом режиме. Решение сегодня, 6 марта принял судья Первомайского районного суда Марат Сыдыков.

Напомним, в материалах дела имеются четыре тома под грифом "секретно". Адвокаты подсудимых выступили за проведение открытого процесса. Представители обвинения не возражали. Однако, суд принял решение проводить разбирательство в закрытом режиме.

Напомним, уголовное дело было возбуждено после событий в Кой-Таше. 7 августа бойцы спецназа "Альфа" попытались произвести силовой привод Алмазбека Атамбаева на допрос в МВД. Находящиеся в доме соратники и сторонники бывшего президента оказали сопротивление, сам Атамбаев укрылся в своем особняке. В результате стрельбы был убит командир подразделения "Альфа", бойцы были захвачены в заложники. На улице начались столкновения между местными жителями и сотрудниками милиции, которые подоспели на помощь. В результате этого более сотни человек со стороны милиции и местных жителей получили травмы.

Алмазбек Атамбаев был задержан лишь на следующий день, 8 августа. Он согласился сдаться .

По делу о событиях в Кой-Таше проходит 19 подозреваемых, из них пятеро заключили сделку со следствием. Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, Равшан Джеенбеков, Меербек Мискенбаев, Кундуз Жолдубаева, Канат Сагымбаев, Марат Шаменов, Карыпбек уулу Рысбек, Фархат Баабиев, Канатбек Осмоналиев, Капарбек уулу Ноорузбек находятся на скамье подсудимых.

Первомайский районный суд Бишкека рассматривает еще одно дело в отношении Алмазбека Атамбаева. Экс-президента обвиняют в причастности к освобождению из колонии криминального авторитета Азиза Батукаева. Дело также рассматривается в закрытом режиме.