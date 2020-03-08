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В Бишкеке участниц женского марша закидали яйцами (видео)

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке сорвалось проведение марша, приуроченного к международному женскому дню. Колонна должна была выдвинуться в полдень от площади Победы и проследовать по улицам Бишкека.

Однако, за несколько минут до начала мероприятия, к группе собравшихся людей, в основном женщин, подошла группа людей. Мужчины в ак-калпаках и женщины стали забрасывать участниц яйцами. После этого на площади появились сотрудники милиции. Тех, кто держал плакаты и символику марша, увели в автобусы. По предварительной информации людей увезли в Свердловское РОВД.

Точное число задержанных неизвестно, но не менее двух десятков.

Отметим, ранее Первомайский и Ленинский суды Бишкека запретили проведение любых культурно-массовых мероприятий. В Свердловском районе, где должен был состояться марш такого запрета не было.


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URL: https://www.vb.kg/386002
Теги:
8 Марта, Бишкек, Кыргызстан, ГУВД
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