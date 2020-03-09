Госрегистр работает над ускорением выдачи загранпаспортов для кыргызстанцев

В связи с введенным c 1 марта 2020 года временным запретом на пересечение государственной границы по идентификационной карте - паспорта гражданина КР (ID-карта) Государственная регистрационная служба напоминает об условиях и порядке приема документов, оформления и выдачи общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2006 года.

Прием документов на оформление и изготовление общегражданского паспорта осуществляется в любых территориальных подразделениях ГРС и/или в Центрах обслуживания населения (ЦОН), при личном присутствии, вне зависимости от места жительства и пребывания заявителя.

Граждане, временно находящиеся за пределами республики, для получения паспорта могут обращаться в дипломатические представительства без выезда в Кыргызстан.

Срок изготовления общегражданского паспорта в обычном порядке составляет 18 рабочих дней, для паспортов детей, не достигших 16-летнего возраста срок 10 рабочих дней. Также предусмотрена возможность срочного изготовления на платной основе.

В свою очередь ГРС принято на исполнение поручение правительства КР по ускорению выдачи загранпаспортов и готово оказывать содействие гражданам. В настоящее время рассматривается вопрос о сокращении сроков изготовления в обычном порядке.

Перечень документов, необходимых для оформления общегражданского паспорта:

- паспорт гражданина Кыргызской Республики (ID-паспорт);

- анкета-заявление, оформляемая сотрудником территориального подразделения и/или ЦОН;

- квитанция, подтверждающая платеж за оформление, изготовление и выдачу общегражданского паспорта, предусмотренный законодательством Кыргызской Республики;

При обмене паспорта в связи с изменением персональных данных, необходимо предоставить:

- общегражданский паспорт, подлежащий обмену;

- свидетельство о рождении либо свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества, свидетельство о регистрации или расторжении брака.

*Обязательным условием для получения паспорта является наличие регистрации адреса проживания заявителя на территории Кыргызской Республики в Едином государственном реестре населения (сведение о прописке). В случае отсутствия, необходимо будет произвести регистрацию.

Обращается внимание на то, что с июня месяца 2019 года исключены из оборота вкладыши в свидетельство о рождении детей, не достигших 16-летнего возраста, для пересечения государственной границы детям, не достигшим 16 лет необходимо оформление общегражданских паспортов, которые выдаются сроком на три года.

Перечень документов для оформления общегражданского паспорта для лиц, не достигших 16-летнего возраста:

- Свидетельство о рождении;

- ПИН;

- Паспорта родителей;

- Оформление общегражданского паспорта на гражданина, не достигшего 16-летнего возраста, производится на основании нотариально удостоверенного ходатайства родителей или законных представителей. (Закон КР "О внешней миграции" Статья. 43);

- Заявление от родителей на выдачу ОГП;

- Правоустанавливающие документы на жилое помещение. Если родитель не домовладелец, нотариальное согласие владельца для регистрации адреса заявителя в АИС "АСБ";

- Квитанция об оплате.

Примечание:

- Нотариальное согласие обоих родителей при различном гражданстве требуется согласно ст. 12 Закона КР "О гражданстве" от 21 мая 2007 года № 70.

По всем вопросам по оформлению заграничных паспортов просим обращаться в колл-центр ГРС по номеру телефона 119 (звонок бесплатный).