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Должностные лица Ленинской налоговой уволены в связи с утратой доверия

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- Оксана Гут
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Трое должностных лиц управления Государственной налоговой службы по Ленинскому району уволены из органов налоговой службы в связи с утратой доверия. Соответствующий приказ 9 марта подписал председатель ГНС Кабыл Абдалиев.

Как сообщает пресс-служба ведомства, частности, от занимаемых должностей освобождены начальник налогового органа по Ленинскому району, начальник отдела и главный инспектор этого же управления ГНС.

Данные лица уволены за непринятие своевременных действий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого они являются, а также в связи с задержанием ГКНБ по факту вымогательства взятки.


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URL: https://www.vb.kg/386026
Теги:
ГНС, налоги, увольнение, Кыргызстан
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