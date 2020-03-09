Должностные лица Ленинской налоговой уволены в связи с утратой доверия

Трое должностных лиц управления Государственной налоговой службы по Ленинскому району уволены из органов налоговой службы в связи с утратой доверия. Соответствующий приказ 9 марта подписал председатель ГНС Кабыл Абдалиев.

Как сообщает пресс-служба ведомства, частности, от занимаемых должностей освобождены начальник налогового органа по Ленинскому району, начальник отдела и главный инспектор этого же управления ГНС.

Данные лица уволены за непринятие своевременных действий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого они являются, а также в связи с задержанием ГКНБ по факту вымогательства взятки.