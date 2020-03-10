Строкова: Нашему президенту может тоже не нравится, что происходит в Европе

Депутат ЖК Евгения Строкова прокомментировала VB.KG вопрос о том, как скажется на имидже Кыргызстана разгон мирного женского марша 8 марта.

- Да, у нас такое произошло, и мы сможем сами с этим разобраться. Почему мы должны думать о том, что о нас скажут в Европе? Мне тоже не нравятся многие вещи, которые у них происходят. Мне не нравится как они жестоко разгоняют митинги, мне не нравится уровень преступности и насилия в некоторых странах, я не одобряю пропаганду безнравственных вещей. Нашему президенту это тоже не нравится. Но в Европе никто не думает, что понравится президенту Кыргызстана, а что нет. Так, почему мы должны об этом думать? - интересуется Евгения Строкова.

Она отметила, что в нашем обществе многие привыкли думать, что Кыргызстан должен отчитываться каждому государству.

- Мы так переживаем, что о нас скажут в Европе, но совершенно забываем подумать о том, что о наших поступках думает сосед или коллега, - сказала депутат.

Кроме того, Евгения Строкова рассказала, как она реагирует на нападки в социальных сетях:

- Если я скажу, что меня ничего не задевает - это будет ложь. Я такой же человек и очень ранимый человек с такой же тонкой организацией. Хотя надо признаться острая на язык, и могу ответить так, что мало не покажется. В последнее время я просто стараюсь не обращать внимание на комментарии, - добавила она.

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