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Госрегистр КР сократил сроки изготовления и выдачи загранпаспорта на 6 дней

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- Оксана Гут
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Государственная регистрационная служба в связи с введенным c 1 марта 2020 года временным запретом на пересечение государственной границы по ID-карте в рамках проводимых мер правительством КР по недопущению распространения коронавируса на территории страны, вводит временную меру по ускорению сроков изготовления и выдачи общегражданских паспортов с 18 до 12 рабочих дней. Об этом сообщает пресс-служба ГРС КР.

Таким образом, если граждане при оформлении загранпаспорта в обычном порядке получали его через 18 рабочих дней, то теперь смогут получить на 6 дней быстрее. Дополнительная оплата взыматься не будет.

Для своевременного обеспечения паспортами граждан в связи с сокращением сроков и большого количества заявлений на получение общегражданского паспорта Государственный центр персонификации будет работать в усиленном режиме в две смены – ночную и дневную.

В Госрегистре напоминают, что прием документов на оформление и изготовление общегражданского паспорта осуществляется в любых территориальных подразделениях ГРС и/или в Центрах обслуживания населения (ЦОН), при личном присутствии, вне зависимости от места жительства и пребывания заявителя. Граждане временно находящиеся за пределами республики для получения паспорта могут обращаться в дипломатические представительства без выезда в Кыргызстан.

По всем интересующим вопросам по документированию, просьба обращаться в колл-центр ГРС "119", звонок бесплатный.

В Бишкеке действуют три мини ЦОН, которые работают по выходным дням.


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URL: https://www.vb.kg/386076
Теги:
ГРС, ЦОН, паспорт, правительство, Кыргызстан
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