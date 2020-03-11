В налоговой по Ленинскому району новый руководитель

Управление Государственной налоговой службы по Ленинскому району возглавил Руслан Касымов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Приказ о назначении 10 марта подписал председатель ГНС Кабыл Абдалиев.

Новый руководитель ранее занимал должность начальника отдела УГНС по Первомайскому району.

Отметим, что предыдущий руководитель УГНС по Ленинскому району был уволен 9 марта в связи с утратой доверия за непринятие своевременных действий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого он являлся. В частности, после задержания сотрудников налоговой за вымогательство взятки.