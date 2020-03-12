В Ошской области задержан судоисполнитель за взятку в 50 тысяч сомов

Оперативники МРУ СКМ МВД провели задержание судебного исполнителя, подозреваемого в вымогательстве взятки. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Накануне в межрегиональное управление (МРУ) СКМ МВД поступила информация о противозаконных деяниях коррупционной направленности, совершаемых должностным лицом. Заявление поступило от тридцатилетнего гражданина А.Б, который сообщил, что судебный исполнитель ПССИ (Подразделение службы судебных исполнителей) одного из районных судов Ошской области вымогает денежные средства в размере 50 000 сомов за решение вопросов, связанных с алиментами, и просил принять меры в соответствии с законодательством.

Собранный материал по данному факту зарегистрирован в ЕРПП, Следственной службой МВД (г. Ош) было начато досудебное производство по ст. 326 "Вымогательство взятки" УК Кыргызской Республики. Действия должностного лица ПССИ подпадают под признаки деяния, предусмотренного вышеуказанной статьей.

В рамках досудебного производства сотрудниками межрегионального управления МВД при содействии ОСО (СОБР) проведены следственно-оперативные мероприятия, в результате которых 10 марта 2020 года при получении вымогаемой денежной суммы с поличным задержан

судоисполнитель районного суда.

При обыске в рабочем кабинете у него обнаружен и изъят предмет взятки - ранее помеченные денежные средства в размере 50 000 сомов.

В настоящее время осуществляется досудебное расследование.