COVID-19. В КР за нарушение карантина - штраф, за заражение людей - тюрьма

В Кыргызской Республике в целях усиления противоэпидемиологических и карантинных мероприятий в алгоритм действий соответствующих государственных органов внесено дополнение. Все лица, прибывающие из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, будут подразделяться на три категории. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Изменения в классификацию стран, небезопасных по распространению коронавирусной инфекции COVID-19, внесены в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), что распространение нового коронавируса достигла стадии пандемии.

Так, министерством здравоохранения КР определены дополнительные критерии оценки стран по категориям:

- Абсолютное число случаев заболевания

-Темпы роста распространения инфекции за последние 10 дней

- Индекс готовности страны к эпидемии и пандемии по данным независимых международных организаций.

На основании распоряжения правительства КР от 28 февраля 2020 года, приказом министерства здравоохранения определены следующие три категории стран.

Список стран может меняться в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в мире по согласованию с министерством иностранных дел КР.

Первая категория:

В данную категорию подпадает страна, которая соответствует любому одному из выше обозначенных трех критериев.

Вводится запрет на въезд в Кыргызскую Республику всем иностранным гражданам, пребывавшим, включая транзит, на территории КНР, Италии, Ирана, Кореи, Франции, Германии и Испании последние 30 дней.

Граждане Кыргызской Республики, прибывшие из стран первой категории, включая транзит, подлежат обсервации 14 дней в специально отведенных местах. В данную категорию входят все граждане Кыргызской Республики, владельцы ID-карт, общегражданского, служебного и дипломатических паспортов.

Все иностранные граждане, в том числе граждане КНР, Италии, Ирана, Кореи, Франции, Германии, Испании, а также граждане Кыргызской Республики, которые не пребывали последние 30 дней на территории стран 1-й категории могут осуществить въезд в Кыргызскую Республику при условии прохождения алгоритма проверки, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

Лицо, нарушившее условия обсервации подлежит привлечению к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Вторая категория:

Во вторую категорию стран отнесены США, Япония, Швеция, Швейцария, Великобритания, Бельгия, Нидерланды.

Все иностранные граждане, а также граждане Кыргызской Республики, прибывшие, включая транзитом из стран 2 категории подлежат домашнему карантину на 14 дней.

Лицо, нарушившее условия домашнего карантина подлежит привлечению к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Согласно статьи 280 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики лицо, умышлено или неосторожно нарушившие санитарно-эпидемиологические правила, причинившее по неосторожности массовое заболевание, отравление людей или иной тяжкий вред наказывается штрафом VI категории или лишением свободы II категории с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Согласно статье 68 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики размер штрафа VI категории для несовершеннолетних - от 1200 до 1400 расчетных показателей, для других физических лиц - от 2600 до 3000 расчетных показателей.

В случае, если иностранный гражданин не имеет возможности обеспечить себе домашний карантин, утвержденный приказом министерства здравоохранения КР, то он допускается на территорию Кыргызской Республики на основании решения комиссии, созданной межведомственным приказом министерства иностранных дел (№ 43-П от 10.03.20г.), министерства здравоохранения (№ 140 от 10.03.20г.) и Государственной пограничной службы (№163 от 10.03.20г.) Кыргызской Республики и подлежит обсервации 14 дней в специально отведенных местах.

Третья категория:

В данную категорию отнесены Сингапур, Австрия, Дания, САР КНР Гонконг, Малайзия, Таиланд, Индия, Бахрейн, Австралия, Греция, Канада, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Ирак, Египет, Ливан, Катар, Саудовская Аравия.

Все иностранные граждане, а также граждане Кыргызской Республики прибывшие, включая транзитом из стран 3 категории подлежат первичной проверке и далее наблюдению на дому согласно алгоритму, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. При этом вводятся ограничения передвижения по территории Кыргызской Республики на 14 дней.

Не подлежат обсервации (за исключением лиц с клиническими проявлениями) при условии заблаговременного уведомления министерства иностранных дел Кыргызской Республики и обязательного прохождения алгоритма проверки, утвержденный приказом министерства здравоохранения Кыргызской Республики сотрудники дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Кыргызской Республике, члены иностранных официальных делегаций.

Данные изменения по категориям вступают в силу для (въезжающих на территорию Кыргызской Республики) граждан с 14 марта 2020 года.