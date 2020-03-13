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В Казахстане выявлены первые два случая заражения коронавирусом

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- Оксана Гут
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В Казахстане выявлены первые два случая заражения COVID-19. Об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на министра здравоохранения РК Елжана Биртанова.

"Как известно, мы три месяца вели борьбу с коронавирусом. Все необходимые мероприятия предпринимали, чтобы не допустить ввоза. Сегодня мы получили подтверждение у двух наших граждан. Они прибыли из Германии, у них выявлен коронавирус. Были помещены в стационар. Клинические симптомы у этих лиц отсутствуют, чувствуют себя хорошо. Принимаются все необходимые меры", - передают его слова журналисты.

Отмечается, что один из заболевших прибыл самолетом 9 марта, другой - 12 марта. Те, кто были вместе с ними на борту помещены на карантин.

Сейчас ведутся эпидемиологические мероприятия по определению лиц, контактирующими с заразившимися уже на территории Казахстана. Биртанов уверил, что соответствующие ведомства работают согласно прописанному ранее алгоритму действий, оснований для паники нет.

Напомним, 10 марта главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин спрогнозировал появление коронавируса в стране с 11 по 16 марта.


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URL: https://www.vb.kg/386143
Теги:
Германия, грипп, Казахстан, Китай, медицина, самолеты
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