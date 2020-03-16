Квартира в новостройке или вторичная недвижимость? Что выбрать?

Практический каждый, кто задался целью купить квартиру, должен решить вопрос - на какую недвижимость обратить свое внимание? Рынок недвижимости разделяет объекты жилья на квартиры в новостройке, которые продаются до или сразу после строительства жилого дома, и на вторичное жилье - квартиры, уже обжитые другими людьми. Каждый из этих типов объектов недвижимости имеет свои недостатки и положительные моменты. Знать их необходимо для того, чтобы сориентироваться в выборе подходящего жилья.

Новостройки

Более предпочтительной покупкой можно назвать объект первичного рынка. Но, покупая такую квартиру, в большинстве случаев, ее владелец получает не приспособленное для проживания жилье. Розетки, сантехника, штукатурка и даже настил пола еще нуждается в установке. Положительной стороной предстоящего капитального ремонта можно назвать возможность создания собственного интерьерного дизайна. А в монолитных домах можно даже менять расположение стен в своей квартире, что позволяет конструкция несущих элементов.

Перепланировка в панельных домах осуществляется с большими проблемами, так как большая часть стандартной планировки квартир основана на несущих стенах, рушить которые запрещено. Звуко- и теплоизоляционные качества панельных домов уступают другим типам строительных объектов. Но и стоимость квартиры в панельном доме окажется дешевле.

Недостаток покупки квартиры на первичном рынке - отсутствие окружающей инфраструктуры. Так как строительство новых домов обычно только сопровождается и возведением прилегающих магазинов, садиков, поликлиник и других учреждений, нормально проживать в купленной квартире у новоселов не получится. Этот момент наиболее важен тем, кто решил купить квартиру в новостройке в первых, по очереди завершенности, домах. По мере завершения всего комплекса строительных объектов первым жильцам еще придется терпеть шум и пыль строительных работ.

Такая недвижимость уже имеет обжитой дворик с зелеными посадками деревьев, а также необходимую для проживания инфраструктуру. Комфортабельность же квартир вторичного рынка обычно меньшая, нежели в новостройках. Малые площади кухни и санузлов порой не дают толком устроить в них домашнюю бытовую технику. Мощности электро-розеток обычно не хватает для питания всех бытовых приборов, а состояние трубопровода нуждается в проверке. Кроме этого, если вы решите купить квартиру на вторичном рынке, очень важно внимательно проверить историю этой недвижимости и документы на нее, а чтобы обезопасить себя от всевозможных неприятных ситуаций - надежней обратиться в агентство недвижимости.

Итоги

Покупку недвижимого жилья в новостройках и старых домах можно сравнить по их плюсам и минусам.

Первичный рынок:

• Благодаря простору и выбору нужной планировки в квартирах первичного рынка недвижимости, а также благодаря продуманной инфраструктуре в будущем, покупка такого жилья оценивается положительно. Добавить к этим факторам можно меньшую стоимость квартиры (но за счет будущего ремонта) и, обычно, отличную экологию местности.

• К недостаткам первичного рынка можно отнести невозможность проживания в купленном жилье ввиду необходимости проведения ремонта и получение документов о владении недвижимостью лишь спустя полгода - год. Также стоит отметить присутствие окружающей стройки вместо "зеленого" двора.

Вторичный рынок:

• Въехать в такую квартиру можно практически сразу после ее приобретения, оформление документов также не откладывается. Способствует этому наличие инфраструктуры и обжитого двора.

• Минусом покупки вторичного жилья можно назвать отсутствие современного комфорта квартир, ну и предстоящий ремонт, который будет необходим для внесения свежести в интерьер квартиры.

Удачного и грамотного вам выбора! А если у вас возникли вопросы.

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