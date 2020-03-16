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Дальнейшего падения курса сома не ожидается - премьер-министр

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- Екатерина Улитина
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По расчетам правительства, курс сома по отношению к доллару будет удерживаться на уровне 73 сома. Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он объяснил, что резкое падение курса национальной валюты, которое произошло на прошлой неделе, связано с падением цен на нефть на 30%, что отразилось на экономике России и Казахстана.

Так как эти страны являются нашими экономическими партнерами и Союзниками, эти процессы отразились и на нас. По нашим подсчетам, мы должны держать курс 73 сомов за 1 доллар, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отметим, по данным Национального банка, сегодня доллар стоит 72,8 сомов. В обменных пунктах американскую валюту можно приобрести за 73 сома.


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URL: https://www.vb.kg/386182
Теги:
валюта, Казахстан, Россия, курс валют, доллар, Кыргызстан, экономика, Мухаммедкалый Абылгазиев
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Комментарии
патриот
16.03.2020, 12:30

правительство очень старается решить проблему и пройти этот не легкий путь - народ будьте вы тоже благоразумны и сохраняйте дисциплину. 

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Нурлан
16.03.2020, 12:54

Правительство не знает какие завтра цены на базарах страны будут, а про будущий курс валюты оказывается знает - комедия. Правительство не знает что и как через границу перевозится товаром и деньгами, а про курс знает наперед - анекдот. Они там видимо ясновидящую привезли - клоуны.

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