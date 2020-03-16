Дальнейшего падения курса сома не ожидается - премьер-министр

По расчетам правительства, курс сома по отношению к доллару будет удерживаться на уровне 73 сома. Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он объяснил, что резкое падение курса национальной валюты, которое произошло на прошлой неделе, связано с падением цен на нефть на 30%, что отразилось на экономике России и Казахстана.

Так как эти страны являются нашими экономическими партнерами и Союзниками, эти процессы отразились и на нас. По нашим подсчетам, мы должны держать курс 73 сомов за 1 доллар, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отметим, по данным Национального банка, сегодня доллар стоит 72,8 сомов. В обменных пунктах американскую валюту можно приобрести за 73 сома.